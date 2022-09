Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, la un pas de tragedie în copilărie: “Puteam să îmi pierd viața”

Gabriela, una dintre concurentele de la Mireasa, sezonul 6, a fost la un pas să-și piardă viața în copilărie. Tânăra a povestit totul în videoclipul de prezentare.

Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, la un pas de tragedie în copilărie

Una dintre concurentele din , Gabriela, a vorbit despre ce i s-a întâmplat cu mult timp în urmă, atunci când a fost aproape să-și piardă viața.

Mai exact, la doar 12 ani, Gabriela a căzut într-o fântână și ar fi putut sfârși tragic. Din fericire, concurenta a ieșit la suprafață singură.

Aceasta a reușit atunci să se prindă cu mâna de o cărămidă, astfel că a ieșit la timp din fântână și a evitat o tragedie.

“La vârsta de 12 ani am căzut într-o fântână. Puteam să îmi pierd viața. Am avut norocul ca acea fântână să fie construită din cărămizi și am reușit să mă prind cu mâna de o cărămidă și să ies la suprafață.”, a povestit Gabriela de la Mireasa, potrivit .

În vârstă de 26 de ani, Gabriela este din Sibiu și lucrează ca polițistă.

Ce își dorește Gabriela de la emisiunea Mireasa

Tânăra a decis să participe la pentru a-și găsi jumătatea.

În cadrul testimonialului de prezentare, tânăra a descris cum ar vrea să arate bărbatul perfect pentru ea.

Gabriela își dorește o relație de lungă durată cu un bărbat încrezător în sine și care să lupte pentru familie. De altfel, tânăra ar vrea ca partenerul ei să nu locuiască cu părinții.

Un alt criteriu important în alegerea viitorului partener este ca acesta să fie de religie ortodoxă. Pentru ea nu contează dacă acesta a mai fost sau nu căsătorit înainte.

“Să fie independent, nu contează dacă a mai fost căsătorit sau nu, nu m-ar deranja dacă ar avea altă naționalitatea sau etnie, dar mi-ar plăcea să fie de religie ortodoxă.

Să mă facă să mă simt protejată și iubită. Cred că și părinții or să aibă un punct de vedere, dar ei mereu m-au sprijinit și cred că o să fie de acord cu mine.”, a adăugat Gabriela.