Gabriela Firea a anunțat lista de consilieri propuși de PSD la București: Petre Roman, Mitică Dragomir, Anghel Iordănescu

Fostul premier Petre Roman deschide lista candidaților PSD pentru Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Pe lista consilierilor anunțați de Gabriela Firea mai figurează actrița Monica Davidescu, regizorul Sorin Ilieșiu și mai multe personalități din sport, informează Agerpres.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Venim cu o listă de profesionişti în domeniile lor, oameni care iubesc Capitala şi le pasă de soarta bucureştenilor. Domnul Petre Roman, prim-ministru în anii 1990-1991, este lângă mine şi deschide alături de mine lista de consilieri generali”, a declarat primarul Gabriel Firea.

Pe lângă cei doi, pe listă sunt prezenți personalități sportive precum fosta canotoare Elisabeta Lipă, fostul șef al LPF Mitică Dragomir și antrenorii Cornel Dinu (aşa cum FANATIK a anunţat aici în exclusivitate), Anghel Iordănescu și Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”De ce? Pentru că administraţia este exact ca sportul. Nu contează interese, politicianisme, ci doar performanţa”, susține Firea.

Comentând prezența pe listă a actriței Monica Davidescu, primarul general a cerut din nou autorităților să permită redeschiderea teatrelor.

ADVERTISEMENT

”Eu sufăr foarte mult că în această perioadă sunt deschise păcănelele, jocurile de noroc, dar teatrele rămân închise. Am fost unul dintre oamenii care a militat de la început să stabilim un regulament de distanţare, de respectare a regulilor sanitare, dar teatrele să fie deschise. Este foarte important acest lucru”, a spus candidata PSD la Primăria Capitalei.

Cinci personalități din sport pe lista lui Firea

Petre Roman și-a motivat sprijinul pentru Firea prin faptul că este bucureștean get-beget și este interesat de starea orașului în care a crescut, a studiat și a lucrat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”E vorba şi de meseria mea, cea de profesor, de om de ştiinţă, în domeniul fizicii apelor şi atmosferei. Din această perspectivă, cred că Bucureştiul trebuie să meargă hotărât – şi Gabriela Firea a dovedit-o – pe ideea să avem un oraş curat, care respiră curat”, a mai spus Roman.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a spus că el a venit alături de Gabriela Firea pentru că este convins că aceasta va obține un nou mandat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eu am venit alături de dumneavoastră pentru că ştiu sigur că veţi câştiga. Mie nu îmi place să pierd, ca să ne înţelegem de la început. (…) Cred că am făcut cea mai frumoasă ligă din lume. Clădirea ligii – făcută de Anca Petrescu, arhitect – dar eu am făcut-o, cu finanţare şi tot. Am făcut câteva blocuri în această capitală, ştiu cu se mănâncă şi aceste alegeri, pentru că de 30 de ani sunt numai în alegeri, exceptând ultimii patru, aşa că sunt alături de doamna Firea”, a spus Dragomir.