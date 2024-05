Gabriela Firea a început să-și vândă din colecția de bijuterii. Obiectele prețioase, scoase la licitație

Informațiile apar în ultima declarație de avere, depusă odată cu candidatura la alegerile din luna iunie, acolo unde este prezentă atât pe lista pentru europarlamentare, cât și în lupta pentru Primăria Capitalei. Potrivit acestui document, bijuteriile au fost vândute la finalul anului trecut, prin intermediul unei licitații publice.

Firea, bijuterii vândute la licitație publică

Senatoarea PSD a încasat, în luna ianuarie a acestui an, 9.994 de euro de pe urma vânzării unor bijuterii. Este vorba despre o parte din bijuteriile pe care Gabriela Firea le-a dobândit între anii 1990 și 2010, fiind vorba practic de prima sa căsătorie cu omul de afaceri Răsvan Firea (1993-2010), care a decedat în 2010.

ADVERTISEMENT

Încă din prima declarație de avere, depuse în anul 2012, Gabriela Firea menționează bijuteriile din platină, aur alb și galben de 14 și 18 karate simple sau cu pietre prețioase, dar și un ceas din perioada interbelică, toate dobândite în cei douăzeci de ani, a căror valoarea era estimată la 100.000 de euro.

După 2010, la opt luni după decesul fostului soț, Firea se recăsătorea cu primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. În acea perioadă Firea lucra ca realizator și prezentator al emisiunii Știrea Zilei la postul Antena3, iar potrivit declarației de avere de atunci, în 2011 a mai cumpărat bijuterii în valoare de 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

De toate aceste bijuterii, cu o valoare estimată de 130.000 de euro, Firea nu se atinge timp de 12 ani. Abia în vara anului 2023, în luna iunie, vinde o parte dintre acestea, tot printr-o casă de licitație, suma obținută fiind de 6.700 de euro. Vânzarea avea loc , Gabriela Firea avea să demisioneze din Guvern.

Trei zile mai târziu, Florentin Pandele, care apărea zilnic la TV cu acuzații dure chiar la adresa conducerii PSD, V vorbind despre sumele mari pe care le datorează postului TV. „Păi, voi știți cât am de plătit? Întrebați-l pe Sebi Ghiță cât am de plătit pentru faptul că… da? După cât am de plătit, îmi dați voi înapoi că am făcut rating?”, avea să declare acesta, spunând imediat că a fost o glumă atunci când reporterul l-a întrebat despre aceste sume de bani.

ADVERTISEMENT

Cinci luni mai târziu, în decembrie 2023 și ianuarie 2024, Gabriela Firea vinde din nou o parte din bijuteriile dobândite între 1990-2010, bijuterii pe care încasează cei 9.994 euro. Potrivit ultimei declarației de avere, după cele două vânzări publice, bijuteriile Gabrielei Firea dobândite înainte de 2010 mai valorează doar 83.306 euro. De menționat că senatoarea PSD nu a vândut din bijuteriile dobândite în 2011 (estimate la 30.000 de euro) sau din tablourile de 110.000 euro, cumpărate între 1990 și 2011.

Câștiguri după patru ani în Parlament și Guvern

Ultima oară când pe care avea s-o piardă în octombrie 2020 în fața lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Atunci a vândut un teren forestier din Voluntari, suma pentru care a fost încheiată tranzacția fiind de 26.500 de euro și aproape 71.000 lei.

ADVERTISEMENT

În rest, în cei patru ani de când a părăsit Primăria Capitalei pentru mandatul de senator, plus mandatul în fruntea Ministerului Familiei, averea Gabrielei Firea nu s-a modificat deloc. Pe lângă bijuteriile și tablourile, care în 2020 erau estimate la 240.000 euro, aceasta deține aceleași patru terenuri în Ilfov, casa de 240 de metri pătrați, deținută de Florin Pandele, autoturismul Mercedes, fabricat în 2010 și sumele împrumutate la prieteni.

Dacă în 2020, împrumuturile acordate se ridicau la suma de 41.000 euro, în 2024, Gabriela Firea mai avea de primit 27.000 de euro. Altfel, în ceea ce privește activele financiare, Firea declara acum în luna aprilie patru conturi de economii, în care avea circa 9.o00 lei , 432 euro și 332 de dolari americani. La acestea se adaugă un cont al soțului, cu economii de doar 6.000 lei. În anul 2020, înainte să părăsească Primăria Capitalei, Firea avea în cele trei conturi 63.000 lei, 1.015 dolari și 1013 euro.

Trebuie subliniat că, în 2020, ca primar avea un salariu anual de 181.206 lei, pe când anul trecut, ca senator și ministru, a avut o indemnizație de 159.000 lei, asta fără a lua în calcul inflația în cei patru ani.