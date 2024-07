Gabriela Firea a semnat Carta UE a drepturilor femeilor. ”Drepturi egale pentru toate femeile din Uniunea Europeană!”

Fostul senator PSD a mai declarat că susține și promovează documentul și că unul dintre angajamentele Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European este reprezentat de egalitatea în drepturi între femei și bărbați.

Gabriela Firea a semnat Carta UE a drepturilor femeilor

documentul pe care l-a semnat prevede servicii, programe şi legi egale pentru femei și s-a declarat convinsă că, alături de colegii din Grupul S&D, vor determina Comisia să aprobe Carta UE a drepturilor femeilor.

„Drepturi egale pentru toate femeile din Uniunea Europeană ! Susțin, semnez și promovez ‘Carta UE a drepturilor femeilor’! Toți oamenii sunt egali și trebuie să trecem de la vorbe, la fapte!

Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, din care fac parte, își reafirmă angajamentul pentru drepturi egale între femei și bărbați.

Mulțumesc Iratxe Garcia Perez, liderul grupului S&D Socialists and Democrats Group in the European Parliament, pentru politicile feministe și pentru determinarea de a convinge Comisia Europeană să aprobe acest document strategic.

Sunt convinsă că alături de Victor Negrescu, liderului grupului europarlamentarilor români, și de toți ceilalți colegi vom reuși.

‘Carta UE a drepturilor femeilor’ înseamnă servicii, programe și legi egale pentru toate fetele și doamnele”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Educația, primul capitol al Cartei

, pentru a recunoaște importanța educației, acesta este capitolul care deschide . Documentul mai are capitole dedicate independenței economice a femeilor, precum și combaterii violenței și hărțuirii pe motive de gen.

„Educația are un rol important și tocmai din acest motiv este primul capitol din Cartă! Femeile trebuie să aibă acces egal la educație, iar programele școlare trebuie să includă informații despre egalitatea de șanse între femei și bărbați.

De asemenea, este prioritară independența economică a femeilor, iar asta este posibilă doar printr-un echilibru și o egalitate a salariilor și condițiilor de muncă între femeile și bărbații din același domeniu de activitate.

Evident, este nevoie și de o reprezentare egală a femeilor și tocmai din acest motiv am militat mereu pentru mai multe doamne în politică, pentru introducerea cotelor de gen.

Sigur că trebuie continuate demersurile pentru combaterea violenței și hărțuirii pe motive de gen, iar femeile să aibă acces la servicii egale de sănătate și asistență medicală”, a subliniat social-democrata.

Gabriela Firea a mai precizat că activitatea sa în Parlamentul European în sprijinul drepturilor femeilor vine ca o continuare firească a demersurilor începute în politica din România.

„Ca membru al FEMM, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European, voi continua demersurile începute în România ca primar general, senator și ministru”, a concluzionat europarlamentarul PSD.