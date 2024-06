Gabriela Firea a spus în direct un banc cu moldovence. Momente de amuzament maxim la “Sport şi Politică”

Gabriela Firea speră să îi convingă pe bucureșteni că merită un nou mandat de primar al Capitalei. Pentru asta își folosește toate armele din dotare, inclusiv carisma care a făcut-o printre cei mai iubiți social democrați din România.

Gabriela Firea a spus în direct un banc cu moldovence

Invitată la emisiunea Sport și Politică, moderată de Horia Ivanovici, moldoveanca Gabriela Firea a dovedit încă o dată că are simțul umorului și nu s-a ferit să spună un banc cu moldoveni și moldovence, atunci când a fost provocată de jurnalist.

”Sunteți o moldoveancă puternică. Ia ziceți un banc cu moldoveni, ia, știți”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici. A urmat o replică spumoasă, Gabriela Firea demonstrând că nu a uitat dulcele grai moldovenesc, dar și că nu se teme să spună bancuri.

O decizie care pe alți politicieni ar fi putut să-i sperie, după ceBuzăul nu e în Moldova”. Nu a fost cazul curajoasei Gabriela Firea, care le-a arătat tuturor că nu se ascunde de originile sale de moldoveancă.

”Când am venit la București, la litere la facultate, aveam colegi de peste tot. Nu știu de ce, doar moldovencele și blondele erau luate așa mai în răspăr. Mai rău e când îmi spune soțul câte unul. Cel care mi se spunea de fiecare dată, mai auzeam așa pe lângă mine, apoi spuneau am glumit, am glumit”, a fost prima replică a Gabrielei Firea.

Gabriela Firea și bancul cu moldoveni în direct la emisiunea Sport și Politică

Mai apoi, fără să stea pe gânduri, Gabriela Firea a spus o glumă care are toate șansele să devină virală. ”Care e visul, care e gândul moldovenilor când vor să plece la Capitală? Că și eu am vrut la București, nu la Iași. Bluji am?

Geacă îmi cumpăr? Olecuțică de bătaie știu? Deci pot să plec la București? Bluji aveam, geacă mi-am cumpărat de la Obor. Un pic de Ju Jitsu am făcut în tinerețe, am venit la București”, s-a amuzat Gabriela Firea.

Născută pe 13 iulie 1972 la Bacău, Gabriela Firea este considerată de mulți analiști politici, dar și votanți, . Gabriela Firea se luptă pe 9 iunie pentru fotoliul de primar general al Capitalei, cel mai probabil cu Nicușor Dan, deși candidatul Cristian Popescu Piedone nu poate fi de neglijat.

Conform unui sondaj Avangarde, citat de , lupta dintre Gabriela Firea și Nicușor Dan va fi la baionetă pe 9 iunie. Momentan, actualul primar ar avea 28,6% din intențiile de vot ale cetățenilor, fiind urmat de Gabriela Firea cu 26,5%. Cristian Popescu Piedone este pe locul trei cu 15,2% din voturi, fiind urmat de Sebastian Burduja (PNL) cu 13,8%.

