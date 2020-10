Gabriela Firea, acuze la adresa Guvernului! „Vor fi transferați într-un spital fără secție ATI!”

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea nu a ezitat și a lansat mai multe acuze dure la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.

Aceasta a scris pe o rețea de socializare că Executivul a decis să transfere bolnavi cu forme grave de Covid la un spital din București care nu are secție de Terapie Intensivă. Este vorba de Spitalul „Sfântul Stelian”.

„Citiți si vă cruciți! Decizie șocantă! Bolnavi cu forme Covid severe vor fi transferați într-un spital fără sectie de ATI!!

Gabriela Firea pune tunurile pe Guvern

Guvernul a ordonat ca Spitalul Sfantul Stelian din Capitala să fie destinat exclusiv pacientilor Covid cu forme medii si GRAVE! Două observatii :

Spitalul Sfantul Stelian NU are sectie de ATI, deci nu poate trata pacienti cu forme severe! La ce îi condamnă guvernul pe acesti bolnavi?

Spitalul Sfantul Stelian este Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru Tineri!! Daa! Ati citit bine!!

Adică medici psihiatri vor trebui să trateze infecții virale! Ca si cum ar fi infectionisti, virusologi etc”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Mai mult de atât, fostul primar al Bucureștiului acuză acum Guvernul de incompetență și spune că acesta preia spitalele Primăriei, nu pe cele ale Ministerului Sănătății, pentru ale transforma în unități de suport Covid.

„În cazul in care guvernantii se refereau la Spitalul Sfantul Ștefan, pe care vor sa-l transforme in Covid 100%, ramâne problema cea mai grava semnalata : NU are sectie de terapie intensiva, deci nu poate vindeca pacienti cu forme severe!

Vă dați seama ce incompetență bântuie pe la guvern? Oricum, demn de remarcat faptul ca guvernul preia spitalele Primariei in lupta cu virusul, si nu pe cele ale Ministerului Sanatatii!

O recunoastere a muncii echipei de la ASSMB, pe care am coordonat-o si sustinut-o cu investitii masive, timp de 4 ani. Investitii fara precedent in spitale, care salvează vieti!”, a mai scris Firea.