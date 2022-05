Gabriela Firea, anunț important pentru mamele care au mai mult de trei copii. Ministrul familiei vrea reducerea impozitului

Gabriela Firea a anunțat marți care sunt prioritățile Ministerului Familiei, în prezent. Reducerea impozitului pentru mamele care au mai mult de trei copii, recunoașterea ca stagiu de cotizare a perioadei de creștere a celor mici sau ”sprijinirea femeilor peste 40 de ani pentru a găsi mai ușor locuri de muncă”, sunt câteva dintre obiectivele instituției.

S-ar putea reduce impozitul pentru mamele care au mai mult de trei copii

De altfel, mai are în vedere și creșterea posturilor pentru femeile aflate în funcții de conducere a instituțiilor și a companiilor publice.

”Susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii, sprijinirea femeilor peste 40 de ani pentru a găsi mai ușor locuri de muncă, recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare, precum și creșterea numărului de posturi destinate femeilor în structurile de conducere ale instituțiilor și companiilor publice sunt doar câteva dintre prioritățile Ministerului Familiei în prezent.

Am prezentat aceste proiecte, precum și cele aflate deja în derulare în cadrul evenimentului organizat împreună cu Confederatia Natională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), condusa de doamna Cristina Chiriac. Dezbaterea și-a propus să găsească cele mai bune solutii pentru asigurarea unei prezentări echitabile si sustenabile a femeilor in societatea românească. Am discutat împreună cu reprezentanții mediului de afaceri despre proiectele pe care le avem în lucru, am ascultat propunerile acestora, unele extrem de concrete și bine articulate”, a scris fostul primar al Capitalei,

Printre acestea, Ministerul Familiei ar mai avea ca prioritate și oferirea de drepturi egale la locul de muncă și prevenirea și combaterea violenței domestice.

Referitor la drepturile egale la serviciu, Ministerul Familiei a purtat discuții cu Ministerul de Finanțe pentru a se face modificări legislative privind:

”· Stabilirea de cote de gen în rândul angajaților, după modelul implementat deja în alte state europene, prin modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

· introducerea de beneficii fiscal pentru mame, inclusive prin reducerea valorii taxelor sau impozitelor plătite de mamele cu mai mult de trei copii,

· recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare.”, a mai scris Gabriela Firea.

Ce măsuri ia Ministerul Familiei pentru combaterea și prevenirea violenței domestice

Pentru ca să beneficieze de ajutor, Gabriela Firea a mai precizat că ministerul pe care-l conduce are în derulare patru proiecte:

”Prin Proiectul “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” au fost înființate și dotate 10 centre regionale de intervenție pentru victimele violenței sexuale – servicii de asistență și îngrijire, inclusiv asigurarea de kituri de prelevare pentru colectarea probelor biologice. În premieră, au fost înființate 8 centre regionale pentru consilierea agresorilor în situații de violență domestică sau violență împotriva femeilor,

PROIECT VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în siguranță privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Au fost înființate 42 de locuințe protejate la nivel național, câte una în fiecare județ, p este 3.300 de victime au beneficiat de servicii în 2021,

Proiect VERA – Investim pentru instruirea echipelor mobile de intervenție – peste 3.200 de persoane au fost formate potrivit noilor metodologii de intervenție în caz de urgență,

Proiect VioGen-RoJust- un ghid pentru respectarea drepturilor victimelor. Realizăm programe de instruire sau formare profesională a judecătorilor, avocaților, procurorilor, polițiștilor și, în special, a profesioniștilor din domeniu care interacționează cu victimele și agresorii”, a mai notat Gabriela Firea.