News

Gabriela Firea anunţă o victorie pentru toţi românii care călătoresc cu avionul: „Punem capăt abuzurilor şi taxelor ascunse”

Gabriela Firea a anunţat că Parlamentul European a votat reguli care elimină taxele ascunse, garantează check-in și bagaj de mână gratuite și întăresc drepturile pasagerilor.
Daniel Spătaru
22.01.2026 | 11:30
Gabriela Firea anunta o victorie pentru toti romanii care calatoresc cu avionul Punem capat abuzurilor si taxelor ascunse
Gabriela Firea spune că noile reguli îi protejează mai mult pe pasageri de eventualele abuzuri din partea companiilor aeriene Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gabriela Firea a anunțat joi că Parlamentul European a adoptat reguli noi care îi privesc pe toţi pasagerii curselor aeriene. Ea susţine că noile reglementări pun capăt „multor abuzuri” şi elimină taxele ascunse ale companiilor de transport.

Parlamentul European a votat pentru check-in gratuit şi bagaj mic de mână gratuit

Noile reguli vin în întâmpinarea dorinţelor milioanelor de români care călătoresc cu avionul în diferite scopuri de la turism, la muncă şi studii. Statisticile arată că anul trecut nu mai puţin de 24,5 milioane de români au tranzitat aeroporturile din ţară.

ADVERTISEMENT

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a prezentat într-o postare pe Facebook principalele modificări adoptate în Parlamentul European. Astfel, ea a anunţat că va rămâne neschimbat pragul de la care se plătesc despăgubiri, fiind blocată teantiva Comisiei Europene de a ridica acest prag de la 4 la 6 ore. „Am menținut regula actuală: se primesc compensații (250/400/600€) după 3 ore de întârziere”, a anunţat Firea.

De asemenea, ea a anunţat eliminarea taxelor pentru „drepturi elementare”, cum este check-in-ul gratuit („companiile nu vor mai putea taxa pasagerii care se înregistrează la aeroport sau care nu folosesc aplicația de mobil”), dreptul la un obiect personal și la un bagaj de mână mic, inclus implicit în prețul biletului sau locul lângă copil, părinţii putând sta lângă copiii lor fără să plătească taxe suplimentare pentru alegerea locului.

ADVERTISEMENT
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii...
Digi24.ro
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul

România, în primele trei ţări din UE cu cele mai mari întârzieri ale zborurilor

Un alt aspect importat la care face referire Gabriela Firea este legate de flexibilitate şi eliminarea birocraţiei. „Veți putea corecta gratuit greșelile de ortografie de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de plecare; companiile nu mai pot anula zborul de întoarcere dacă, din diverse motive, nu ați putut folosi segmentul de dus; dacă vi se refuză îmbarcarea pentru că s-au vândut mai multe bilete decât locuri, compensația trebuie plătită imediat”, a mai scris europarlamentarul social-democrat. De asemenea, persoanele cu dizabilități vor putea călători alături de un însoţitor fără ca acesta să fie taxat suplimentar pentru bilet.

ADVERTISEMENT
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Digisport.ro
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump

Gabriela Firea a mai anunţat că acum urmează negocierile finale cu statele Uniunii Europene pentru ca aceste reguli să devină obligatorii în toate aeroporturile din Europa. Ea a subliniat că pe măsură ce traficul aerian a explodat, calitatea serviciilor a scăzut. Spre exemplu, anul trecut, unul din cinci zboruri în Europa a decolat cu întârziere, iar România se află în topul întârzierilor. „Suntem printre primele trei țări din UE. Vara trecută, 3% din zboruri au fost anulate sau au întârziat peste 3 ore. Operatorii aerieni datorează pasagerilor miliarde de euro în compensații, însă doar o treime dintre călători își cer drepturile”, a mai scris Gabriela Firea în postarea sa.

„Zborul cu avionul este un serviciu public, nu o oportunitate de a impune taxe abuzive pasagerilor. Aceste măsuri vor îmbunătăți drepturile pasagerilor și, implicit, vor face călătoriile mai utile și plăcute”, se arată în încheierea mesajului Gabrielei Firea.

ADVERTISEMENT
Vaccinul care promite ”tinerețe fără bătrânețe”. Ce au descoperit cercetătorii care lucrau la...
Fanatik
Vaccinul care promite ”tinerețe fără bătrânețe”. Ce au descoperit cercetătorii care lucrau la un tratament preventiv pentru Zona Zoster
Un privilegiu pentru „speciali” va fi eliminat. Ce vrea să facă Guvernul cu...
Fanatik
Un privilegiu pentru „speciali” va fi eliminat. Ce vrea să facă Guvernul cu locuințele de serviciu pentru magistrați și militari
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe...
Fanatik
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme: „O să fie greu și cu banii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Pițurcă a spus ce i-a lipsit lui Hagi pentru a se impune la...
iamsport.ro
Pițurcă a spus ce i-a lipsit lui Hagi pentru a se impune la Real Madrid și Barcelona: 'Era în primii 5 din lume atunci, nu în primii 50!'
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Contract pe bani publici, secretizat, scos la mezat de Rezervele Statului. La procedura...
Jurnalul.ro
Contract pe bani publici, secretizat, scos la mezat de Rezervele Statului. La procedura de atribuire pot participa doar ofertanți cu „viză” de la SRI
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că...
adevarul.ro
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei...
Observatornews.ro
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare....
Libertatea.ro
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Mugur Isărescu a luat DECIZIA după întâlnirea cu Bolojan. Sunt afectați toți românii...
RTV.NET
Mugur Isărescu a luat DECIZIA după întâlnirea cu Bolojan. Sunt afectați toți românii cu bani în casă și în bancă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!