Gabriela Firea anunţă o victorie pentru toţi românii care călătoresc cu avionul: „Punem capăt abuzurilor şi taxelor ascunse”

Gabriela Firea a anunțat joi că Parlamentul European a adoptat reguli noi care îi privesc pe toţi pasagerii curselor aeriene. Ea susţine că noile reglementări pun capăt „multor abuzuri” şi elimină taxele ascunse ale companiilor de transport.

Parlamentul European a votat pentru check-in gratuit şi bagaj mic de mână gratuit

Noile reguli vin în întâmpinarea dorinţelor milioanelor de români care călătoresc cu avionul în diferite scopuri de la turism, la muncă şi studii. Statisticile arată că anul trecut nu mai puţin de 24,5 milioane de români au tranzitat aeroporturile din ţară.

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a prezentat într-o postare pe principalele modificări adoptate în Parlamentul European. Astfel, ea a anunţat că va rămâne neschimbat pragul de la care se plătesc despăgubiri, fiind blocată teantiva Comisiei Europene de a ridica acest prag de la 4 la 6 ore. „Am menținut regula actuală: se primesc compensații (250/400/600€) după 3 ore de întârziere”, a anunţat Firea.

De asemenea, ea a anunţat eliminarea taxelor pentru „drepturi elementare”, cum este check-in-ul gratuit („companiile nu vor mai putea taxa pasagerii care se înregistrează la aeroport sau care nu folosesc aplicația de mobil”), , inclus implicit în prețul biletului sau locul lângă copil, părinţii putând sta lângă copiii lor fără să plătească taxe suplimentare pentru alegerea locului.

România, în primele trei ţări din UE cu cele mai mari întârzieri ale zborurilor

Un alt este legate de flexibilitate şi eliminarea birocraţiei. „Veți putea corecta gratuit greșelile de ortografie de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de plecare; companiile nu mai pot anula zborul de întoarcere dacă, din diverse motive, nu ați putut folosi segmentul de dus; dacă vi se refuză îmbarcarea pentru că s-au vândut mai multe bilete decât locuri, compensația trebuie plătită imediat”, a mai scris europarlamentarul social-democrat. De asemenea, persoanele cu dizabilități vor putea călători alături de un însoţitor fără ca acesta să fie taxat suplimentar pentru bilet.

Gabriela Firea a mai anunţat că acum urmează negocierile finale cu statele Uniunii Europene pentru ca aceste reguli să devină obligatorii în toate aeroporturile din Europa. Ea a subliniat că pe măsură ce traficul aerian a explodat, calitatea serviciilor a scăzut. Spre exemplu, anul trecut, unul din cinci zboruri în Europa a decolat cu întârziere, iar România se află în topul întârzierilor. „Suntem printre primele trei țări din UE. Vara trecută, 3% din zboruri au fost anulate sau au întârziat peste 3 ore. Operatorii aerieni datorează pasagerilor miliarde de euro în compensații, însă doar o treime dintre călători își cer drepturile”, a mai scris Gabriela Firea în postarea sa.

„Zborul cu avionul este un serviciu public, nu o oportunitate de a impune taxe abuzive pasagerilor. Aceste măsuri vor îmbunătăți drepturile pasagerilor și, implicit, vor face călătoriile mai utile și plăcute”, se arată în încheierea mesajului Gabrielei Firea.