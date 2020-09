Gabriela Firea, atac la adresa lui Nicușor Dan: Tinerii nu vor câinii nimănui la Primărie

Gabriela Firea a lansat duminică un atac pe Facebook la adresa lui Nicușor Dan. În mesajul postat, actualul primar face aluzie la contracandidatul ei și la scandalul cu omul de afaceri Mihai Mitrache, zis ”Câine”.

”O zi in care tinerii NU vor CAINII nimanui la Primarie, politicieni marioneta, fara pic de competenta si suflet pentru oameni”, a scris Firea pe rețeaua de socializare.

Atacul vine după ce Nicușor Dan (PNL–USR PLUS) a afirmat astăzi că a votat ”cu sete pentru a înlătura caracatița de la Primăria București”.

Lupta pentru Primăria Capitalei a fost foarte tensionată în ultimele săptămâni. Gabriela Firea și Nicușor Dan și-au făcut multe ”complimente”, mai ales după scandalul pornit de la dezvăluirile Danei Budeanu.

”Ce zi superba! O zi in care tinerii NU vor CAINII nimanui la Primarie, politicieni marioneta, fara pic de competenta si suflet pentru oameni. Tinerii si seniorii vor bunastare, nu austeritate! Toti oamenii vor investitii in spitale si NU inchiderea lor, investitii in transport si NU scumpirea biletelor de calatorie, sprijin pentru femei, copii si bolnavi cronici. Fratii interlopilor nu stiu decat sa-i serveasca pe interlopi si sa urle si-n ultima clipa cu toata URA si SETEA DE BANI!!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Mesajul lui Firea face referire la controversatul om de afaceri Mihai Mitrache, poreclit ”Câine”. Nicușor Dan l-a apărat în instanță când Primăria din Sectorul 4 i-a demolat casa construită în Parcul Orășelul Copiilor.

”Cu elicopterul pregătit și Primăria închisă de azi până duminică, Elena Ceaușescu lansează ultimele fake-news-uri pentru București. Chiar în aceste momente (n.r. joi seara), în disperarea de final de campanie, într-o emisiune de televiziune, cabinetul numărul doi în PSD, Gabriela Firea, revarsă râuri de minciuni, invenții absurde și elucubrații, într-un spectacol al fabulației absolute.

Aflăm că bucureștenii au avut apă caldă și, dacă nu au avut, e vina lui Klaus Iohannis și a tuturor guvernelor, iar despre mine puteți afla că am terorizat un oraș întreg,” a scris joi seara Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

”Nu putem să construim nimic cu oameni care sunt învățați doar să dărâme, doar să distrugă, doar să blocheze, doar să conteste”, a declarat Gabriela Firea.

