Gabriela Firea, atac la adresa premierului: „Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor!”

Gabriela Firea a răbufnit pe Facebook într-o postare dedicată Guvernului României, dar mai ales cu atacuri directe către Ludovic Orban, premierul României.

Primarul Capitalei a criticat dur hotărârea guvernanților în ceea ce privește pedepsele pedofililor.

Fosta jurnalistă nu susține decizia Guvernului de a ataca la Curtea Constituțională legea care prevede pedepse majore în ceea ce privește pedofili.

Gabriela Firea, nervoasă după ultimele decizii luate de Guvern cu privire la pedofili

Primarul Bucureștiului a catalogat Executivul condus de Ludovic Orban drept “avocatul pedofililor”, iar într-o postare pe rețeaua de socializare a explicat de ce nu este de acord cu decizia guvernanților de a stopa majorarea pedepselor pedofililor.

„Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor! Revoltătoare, șocantă și irațională decizia Guvernului de a ataca la Curtea Constituțională legea ce prevede pedepse mai mari pentru pedofili.

Cum să numești altfel decât decădere morala preocuparea actualului Guvern de a apăra drepturile celor care comit agresiuni sexuale asupra minorilor?

Cum să califici altfel decât complice moral al pedofililor un Guvern care investește energie și, de data aceasta, pricepere, în a căuta argumente împotriva așa zisei discriminări a celor care distrug destine și chiar curmă vieți.

Ca parinte, sunt revoltată că astfel de agresori – iar cel mai zguduitor caz este cel de la Caracal – nu plătesc pe măsura faptelor!

Am convingerea că pedepsele aplicate acum pentru fapte atât de grave cum sunt violurile și maltratarea sexuală a minorilor, sunt încă blânde pentru agresori.

Din păcate, numărul mare al violurilor și agresiunilor sexuale, este o dovadă.

În calitate de senator în Parlamentul României, m-am bătut pentru ca în cazul pedofililor și recidiviștilor să fie introdusă castrarea chimică.

Am provocat dezbateri aprinse, am atras de partea mea oameni care să susțină cauza, așa cum am stârnit și critici.

Și acum cred în argumentele susținute atunci. Și mai cred cu tărie că noi, ca oameni care putem avea un cuvânt de spus în societate, trebuie să judecăm cu inima.

Fac apel la foștii mei colegi parlamentari să revină asupra acestui proiect.

Apărarea drepturilor copiilor și înăsprirea pedepselor pentru pedofili reprezintă cauze de perspectivă asupra cărora îi rog să reflecteze cu atenție și să gândească cu sufletul și cu credința în puterea binelui”, a scrie Firea pe Facebook.

Guvernul a contestat majorarea pedepselor pentru pedofili

Pe 3 august 2020, guvernanții au contestat la CCR legea care prevede, printre altele, majorarea pedepselor pentru infracțiunile sexuale, dar mai ales pentru cele împotriva minorilor. De altfel, în baza aceluiași proiect de lege se regăsește și eliminarea posibilității de prescripție a faptelor de viol sau pedofilie. Guvernul este de părere că ar fi neconstituțional și ar crea o discriminare între aceste fapte și altele la fel de grave.

PSD a criticat decizia Guvernului României în contextul legii pedofililor, însă și alți politicieni s-au arătat revoltați.