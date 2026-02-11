News

Gabriela Firea cere măsuri urgente împotriva abuzului online: „Un copil sau o femeie pot fi distruși cu un singur clip”

Europarlamentarul Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra hărțuirii online în România. Într-un discurs la Strasbourg, aceasta a solicitat luarea de urgenţă a trei măsuri.
Daniel Spătaru
11.02.2026 | 13:09
Gabriela Firea cere masuri urgente impotriva abuzului online Un copil sau o femeie pot fi distrusi cu un singur clip
Gabriela Firea propune reguli stricte pentru protecția copiilor și femeilor pe rețelele sociale Foto: Facebook
Europarlamentarul Gabriela Firea a luat cuvântul în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, cerând măsuri urgente împotriva abuzului online. Ea a tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia din România, unde 21% dintre copii sunt hărţuiţi online. La nivelul Uniunii Europene, unul din şase adolescenți a căzut victimă cyberbullying-ului.

Gabriela Firea: „Hărțuirea se combină cu falsuri generate de Inteligența Artificială”

În discursul său, Gabriela Firea a solicitat luarea de urgenţă a trei măsuri: majoratul digital, verificarea strictă a vârstei şi eliminarea conţinutului abuziv în ore, nu săptămâni. În ceea ce priveşte majoratul digital, accesul să restricționat total pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, iar până la 16 ani accesul la reţelele de socializare să fie necesar acordul părinților.

„Am ajuns să trăim o realitate în care un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clip. Vorbim despre traumă pe termen lung, mai ales când hărțuirea se combină cu falsuri generate de Inteligența Artificială”, a atras atenţia europarlamentarul PSD, în plenul de la Strasbourg.

„Comisia are şapte anchete deschise privind conținutul indecent pe marile platforme”

De asemenea, Gabriela Firea a taxat dur mecanismele prin care funcţionează reţelele de socializare, cyberbullying-ul fiind alimentat de algoritmi care prioritizează „like-urile și profitul” în detrimentul sănătății psihice a utilizatorilor. „Şi, pentru cine nu crede în acest fenomen îngrijorător, Comisa are şapte anchete deschise împotriva acţiunilor indecente pe diferite platforme sociale”, a subliniat ea.

De asemenea, Gabriela Firea, care este şi membru în comisiile CULT și FEMM din Parlamentul European, a mai afirmat că tehnologia nu poate înlocui suportul uman. Educația digitală, consilierea în școli și, în primul rând, prezența familiei sunt esențiale pentru dezvoltarea emoțională a tinerilor. „Emoțiile copiilor trebuie crescute de familie și comunitate, nu de platforme”, a mai spus Gabriela Firea, care face apel la o revenire către viața reală, dincolo de ecrane.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
