Gabriela Firea, creștere spectaculoasă în ultimele sondaje pentru Primăria Capitalei. Candidata PSD și-a explicat ascensiunea în emisiunea “Sport şi Politică”

Gabriela Firea a explicat de ce a urcat atât de rapid în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale de duminică, 9 iunie, după cum arată cele mai recente sondaje.

Gabriela Firea, creștere spectaculoasă în ultimele sondaje pentru Primăria Capitalei

a precizat pentru FANATIK că, în această campanie, nu s-a bazat pe consultanți din afara țării, ci pe propriile realizări din mandatul anterior.

„Eu nu am avut o campanie realizată de consultanți de prin afara țării cum se mai poartă, care să-mi spună cum să mă îmbrac și ce să spun.

Am venit în fața bucureștenilor cu ceea ce am realizat, că lucrurile se mai uită. A mai uitat lumea și de Ciurel, și de Nicolae Grigorescu, și de Spitalul Gomoiu, și de Spitalul Foișor, și de supralărgiri, și de multe altele… Lumea mai uită… Și de teatre…

Și am arătat ce vreau să fac în continuare, spunând următorul lucru: ‘eu dacă ajung din nou primar, de a doua zi știu ce am de făcut, nu mai trebuie să mă calific la locul de muncă.

Știu ce am greșit data trecută, am învățat și din greșeli și din lucrurile bune pe care le-am realizat, deci am ambele fațete ale problemei și pot să mă apuc de muncă de a doua zi’”, a declarat candidata PSD.

Candidata PSD și-a explicat ascensiunea în emisiunea “Sport şi Politică”

Senatoarea social-democrată a adăugat că, un alt aspect în favoarea sa este ritmul său rapid de lucru, în contrast cu ritmul extrem de lent în care își îndeplinește mandatul actualul primar general, dar și incapacitatea lui Nicușor Dan de a colabora cu ceilalți.

„Diferența dintre mine – cu modestie spun, las la aprecierea celor care ne ascultă – dar diferența majoră dintre mine și actualul primar este ritmul de lucru.

Și cei care nu mă plac foarte tare recunosc că în cei patru ani de mandat ai mei s-au făcut mult mai multe lucruri. S-au încheiat proiectele începute anterior și s-au început altele noi.

Este ritmul de melc și incapacitatea de a colabora cu ceilalți. Fie că sunt primari de sector, chiar primari de sectoare care i-au fost prieteni și colegi.

Primarul Sectorului 6 a ieșit public și a spus că nu i-a răspuns la telefon, că nu l-a invitat la întâlniri, că nu i-a semnat pentru autorizație documentația.

Toți primarii de sector au avut de suferit. Și primarul de la Sectorul 2, de asemenea. Am auzit dialoguri tensionate și cu doamna primar de la Sectorul 1.

Deci nu poți ca primar general să te încui în birou, să nu colaborezi cu primarii de sectoare. Bucureștiul e un întreg, chiar dacă este împărțit în șase subdiviziuni administrative. Este un singur oraș.

Nu trebuie să fie decalaje între sectoare. Într-unele să fie curat, în altele să fie mizerie, într-unele să ai creșe și grădinițe, în altele să fie cozi imense și părinți supărați că nu găsesc aceste lucruri și așa mai departe.

Asta aș spune eu ca diferențiere. Ritmul meu de lucru – sunt mai dinamică, mai energică – și experiența, că deja știu ce am de făcut. Cred că asta explică (ascensiunea rapidă în sondaje n.r.)”, a subliniat Gabriel Firea.

”Bucureștenii s-au săturat de melci, șobolani, lighioane și șerpi”

Aceasta a dezvăluit că și acasă i se mai spune că se mișcă prea rapid, iar ritmul accelerat a caracterizat-o și în activitatea sa în presă, iar un primar dinamic este exact ceea ce își doresc bucureștenii.

„Și acasă sunt atenționată că mă mișc puțin cam rapid și că ar trebui să las lucrurile puțin mai așezate, mai calme. Nu-mi e mie firea așa înceată.

Totdeauna am fost și în presă un reporter de teren frenetic și pe urmă în cadrul emisiunilor la fel voiam să fac mai multe deodată. Am condus cum știți publicații economice, Săptămâna Financiară, Financiarul, Cultura, Revista Felicia și în paralel aveam și emisiuni, și dezbateri.

Fiecare cu felul lui de a fi, cu firea lui. De melci și de șobolani, și de lighioane, și de șerpi s-au săturat bucureștenii. Eu m-aș bucura dacă bucureștenii ar înțelege că merită mai mult, mai bine. Și merită un primar care să fie foarte implicat din prima zi, foarte dinamic”, a recunoscut candidata PSD.

”Trebuie să fii la serviciu”

pentru că, spune fostul primar general, actualul edil își ia concedii prea lungi, lucru care nu i se pare normal în cazul unei persoane care ocupă o funcție de demnitate publică.

„Eu ajungeam acasă foarte târziu, îmi vedeam copiii… Am rămas uimită în primul an de mandat (al lui Nicușor Dan n.r.), când domnul primar general a plecat toată luna august la mare. Toată presa a relatat și spus: ‘Da, sunt în concediu’. A relatat presa, nu am spus eu.

În timpul mandatului de primar general, plecam trei zile și stăteam stresată să mă întorc, asta dacă le plecam două-trei zile vara, două-trei zile iarna.

Am stat acolo la serviciu pentru că mi se părea că asta e responsabilitatea mea majoră și nu-mi ardea de nimic. Să stau relaxată când știu că sunt atât de multe probleme.

A stat (Nicușor Dan n.r.) în fiecare an toată luna august la mare… Eu nu spun, poate trebuia un timp mai lung de odihnă, dar totuși o lună ca primar. Mie mi se par și două-trei săptămâni mult pentru un primar.

Eu cred că o săptămână vara și una iarna este arhisuficient pentru orice om care ocupă o funcție de demnitate publică. În rest trebuie să fii la serviciu, să te implici. De asta ai venit! Ai un mandat!”, a mai spus social-democrata.

