Gabriela Firea, despre coaliția de guvernare: “Nu avem bugetul pe anul acesta nici în draft”

Gabriela Firea a comentat miercuri în direct la România TV acțiunile coaliției de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR, subliniind faptul că “în prezet nu avem bugetul pe anul acesta nici măcar în draft, nici execuția bugetară pe anul trecut, se confirmă că există disensiuni în coaliție cu privire la ce se întrevede pentru România din perspectivă financiară”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat la începutul lunii ianuarie că bugetul va fi prezentat pe patru februarie în ședința de guvern.

Firea continuă atacurile la adresa reprezentaților guvernului după ce în urmă cu trei săptămâni a comentat dur prestația Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Firea: “Guvernul nu are bugetul pregătit pentru anul 2021”

Dacă este să lăsăm la o parte disensiunile politice și anumite certuri din campania politică, eu cred că cei de la guvernare ar trebui să ia în considerare propunerea de buget pe care a propus-o Partidul Social Democrat.

Am văzut un titlu în presă, ‘PSD invită la plagierea proiectului de buget?’ Da, nu este o supărare să te inspiri din soluțiile făcute de specialiștii de pe lângă alte formațiuni politice. Este un proiect de buget al dezvoltării, nu al austerității și înghețării.

ADVERTISEMENT

Ce este clar și în această seară, cu tot respectul, nu avem execuția bugetară pe anul trecut, nu avem bugetul pe anul în curs nici măcar în draft, se confirmă că există disensiuni în coaliție cu privire la ce se întrevede pentru România din perspectivă financiară

Domnul ministru Cîțu spunea mereau când era Minitru al Finanțelor că are o problemă cu colectarea, dar nu spunea de ce și se ducea să se împrumute în niște condiții dificile pe piața financiară bancară, cu dobânzi foarte mari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am avut cel mai mic procent din UE ca fonduri folosite pentru combaterea pandemiei, dacă toți specialiștii din cabinet nu sunt în stare să aducă un buget al dezvoltării în fața românilor de ce nu fac un pas lateral? De ce nu lasă specialiștii noștri?

Oricum suntem partidul care am câștigat alegerile, suntem alternativa profesionistă și cea care are la îndemână cei mai buni experți in toate domeniile de activitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu cred că am depășit de mult campania electorală, suntem în fața unui moment extrem de grav, deja iese lumea în stradă, ies pensionarii, salariații. Niciodată nu a fost în București o criză a energiei termice așa cum este acum”, a declarat Gabriela Firea la România TV.