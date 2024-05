Gabriela Firea, despre scenariul unui blat Marcel Ciolacu-Piedone. Cum comentează candidatul PSD sondajele favorabile lui Nicușor Dan

Gabriela Firea a afirmat, joi, că nu are la cunoștință despre ceea ce s-a vehiculat ca fiind un „blat” între contracandidatul său din partea PUSL, Cristian Popescu Piedone, și premierul Marcel Ciolacu, ca primul să-și mențină cursa la PMB în defavoarea ei. Firea a mai spus și că nu o „destabilizează sondajele”, favorabile acum lui Nicușor Dan.

Gabriela Firea. „Nu știu de ea și nu cred că există o astfel de înțelegere”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat, joi, că nu știe despre o înțelegere între președintele social-democraților, premierul Marcel Ciolacu, și contracanditatul ei în cursa pentru PMB, Cristian Popescu Piedone (PUSL), în sensul ca acesta să nu se retragă din competiția electorală/

„Dacă există, eu nu știu de ea și nu cred că există o astfel de înțelegere, dar eu spun cu fermitate și credeți-mă că nu am vorbit niciodată din mesajele de la partid, cum am văzut că le mai spuneți unor invitați. Nici nu am mesaje de la partid.

Eu vă spun din practică, pentru că am fost acolo, știu administrație, știu ce am greșit, știu ce greșeli nu aș mai repeta, știu cea am de făcut din a doua zi când ajung în Primărie, nu trebuie să mă calific la locul de muncă și nici nu voi avea un ritm de lucru al actualului primar care are un ritm de melc în administrație”, a declarat Gabriela Firea la .

„Nu mă destabilizează deloc sondajele”

Președintele PSD București a mai spus că, în ciuda sondajelor de opinie care-i sunt favorabile actualului primar general, Nicușor Dan, acest lucru nu o „destabilizează” pentru că sunt bucureșteni care îi acordă încredere, așa cum i-au acordat-o când a câștigat .

„Am văzut, sunt foarte multe sondaje de opinie, nu mă destabilizează absolut deloc. Vă spun cu sinceritate de ce. Pentru că mă bazez în primul rând pe bucureștenii care m-au votat acum aproape patru ani de zile, 250.000 de bucureșteni și am pierdut la o diferență mică la nivel de Capitală față de domnul Dan.

Calculul meu este cât se poate de simplu, mă bazez pe bucureșteni. Dacă toți cei care m-au votat data trecută, deși am fost ținta unei campanii furibunde în online, căreia nu am putut să îi fac față fiindcă sincer nici nu mă pricep la așa ceva, noi am crezut că dacă prezint proeictele mari de infrastructură, investițiile în transport, în educație va fi suficient, iată că nu a fost suficient”, a declarat Gabriela Firea.

30% din electoratul lui Nicușor Dan, „nemulțumit” de primar

Candidatul PSD a mai spus că se bazează și pe electoratul nemulțumit de Nicușor Dan, pentru că „nu are cum să nu fie nemulțumit” în condițiile, spune ea, lipsei de investiții din ultimii ani în București în timp ce orașul arată „prost” în mare parte, sunt gunoaie, gropi și parcuri nefrecventabile.

„Iar din cei care l-au votat pe actualul primar, sondajele spun peste 70%, eu sunt indulgentă spun 50%, hai nu jumătate, 30% sunt nemulțumiți pentru că nu au cum să fie mulțumiți de ultimii ani în care nu s-au făcut investiții, orașul arată prost în marea lui parte, este mizerie, sunt gropi, în parcuri nu poți să mergi”, a spus Gabriela Firea.

„Am fost în Herăstrău, malurile stau să pice”

În pricvința parcurilor din , Gabriela Firea a precizat că a vizitat parcul Herăstrău, care în opinia ei se află în stare de degradare, fiind un „pericol” pentru copii dar și pentru adulți.

„A spus domnul primar că parcurile arată bine. Am fost în Herăstrău, malurile stau să pice, pericol pentru copii, pericol pentru adulți. Toate aleile crăpate, buruieni peste tot. Nu se poate! Să spunem că marile proeicte durează pentru că ai nevoie de finanțare mare și ai nevoie de proceduri de licitație care durează doi ani și eu am lăsat astfel de proiecte, dar dacă nici aceste lucruri mici, să faci din aceste parcuri oaze de frumusețe pentru cetățeni, să ai grijă de siguranța în școli, să nu mai fie peste tot oameni care vând droguri elevilor, să nu lași pe marile bulevarde cratere întregi”, a mai spus Gabriela Firea.