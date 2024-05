Gabriela Firea, în fața angajaților STB. „Transportul în comun este soluția pentru traficul infernal din București”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Generală, s-a întâlnit, vineri, cu sute de angajați din transportul public din București, cărora le-a prezentat mai multe soluții pentru un trafic optimizat, spunând că transportul în comun este cea mai bună.

„Sunt oamenii care pun în mișcare acest oraș”

Gabriela Firea, candidata social-democraților la , s-a întâlnit, vineri, cu angajații din transportul public bucureștean. „Am avut o întâlnire cu peste 400 de angajați din sistemul public de transport al Capitalei! Sunt oamenii care pun în mișcare acest oraș și care sunt alături de bucureșteni indiferent de zi, oră sau vreme. Transportul în comun este soluția pentru traficul infernal din București”, a scris Gabriela Firea pe contul său Facebook.

Președintele București a spus că „autobuzele curate, care vin la timp, cu aer condiționat vara și căldură iarna, tramvaiele care au culoare delimitate de traficul auto, stațiile moderne, pot fi o variantă prin care bucureștenii să renunțe la mașinile personale”.

București, al patrulea cel mai aglomerat oraș din Europa

Firea a arătat că Capitala este pe locul patru în aglomerarea urbană europeană și al optulea la nivel mondial, șoferii din București pierzând extrem de mult timp în traficul colmatat.

„Bucureștiul este acum al patrulea cel mai aglomerat oraș din Europa și al optulea din lume. Fiecare șofer bucureștean a pierdut 150 de ore, adică peste 6 zile, stând în trafic, doar anul trecut. Soluții există, trebui doar aplicate”, spune Gabriela Firea.

„Am fost mereu alături de angajații STB”

Candidata social democraților a prezentat măsurile de modernizare a Societății de Transport București (STB) pe care le-a luat în perioada mandatului său la Primăria Generală.

„În mandatul de primar general, am început un amplu proces de modernizare a parcului auto al STB care era pus pe butuci. Am lăsat un parc auto modern, cu 830 de vehicule: 400 de autobuze Euro 6 achiziționate și livrate, 130 de autobuze hibrid achiziționate și livrate, am atras finanțare europeană și am organizat licitații pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze.

Am realizat primele culoare unice de transport, prin separarea căii de rulare pentru tramvaie. În plus, am modificat legislația și am introdus autobuze pe liniile de tramvai, acolo unde a fost posibil”, se arată în postarea Gabrielei Firea.

Gabriela Firea a subliniat i-a susținut totdeauna pe angajații STB. „Am fost mereu alături de angajații STB, le-am ascultat nevoile și am intervenit acolo unde a fost cazul. Anul acesta, doar prin insistența consilierilor generali, am reușit să modificăm bugetul Capitalei și să introducem sumele necesare ca sistemul să nu intre în colaps, iar autobuzele și tramvaiele să rămână în depouri”, scrie Firea.