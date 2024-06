Gabriela Firea: „Marcel Ciolacu este persoana cea mai potrivită să candideze la preşedinţia României”. Cum explică pierderea PMB

Gabriela Firea, prim-vicepreședintele PSD, a declarat, vineri, după ședința Consiliului Politic Național al partidului, că Marcel Ciolacu este „persoana cea mai potrivită şi indicată să candideze la preşedinţia României”.

Gabriela Firea, prim-vicepreședintele PSD, a declarat, vineri, că președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, este, din punctul ei de vedere, „cea mai potrivită persoană” să candideze la funcția de președinte al României. Firea a făcut această declarație după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, în care s-au analizat și rezultatele obținute la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

„Marcel Ciolacu, preşedintele partidului, este, din punctul meu de vedere, persoana cea mai potrivită şi indicată să candideze la Preşedinţia României”, declarat Firea, întrebată dacă liderul PSD ar trebui să candideze la prezidențialele din toamnă. Marcel Ciolacu a , tot vineri, că scrutinul trebuie să aibă loc în septembrie, spunând că, dacă va avea loc în decembrie, el nu va candida din partea .

Despre PMB: „Nu mă aşteptam să câştig, dar nici să fie un astfel de scor”

„Am discutat cu toţi colegii din ţară, am analizat rezultatele alegerilor, ne-am bucurat pentru cei care au câştigat, am discutat şi analizat parţial, pentru că vom merge şi la şedinţele pe regiuni să discutăm mai aprofundat, despre cei care, din păcate, nu am câştigat”, a spus Gabriela Firea despre ședința Consiliului Politic Național.

Candidata PSD la Primăria Capitalei a mai spus și că nu se aștepta să piardă Primăria Generală în fața lui cu o asemenea diferență de scor. „Nu mă aşteptam sub nicio formă şi nici sondajele care au fost realizate de diferite case de sondare, nu doar cele ale noastre, ci şi ale celorlalte partide, niciunul nu arăta că acesta va fi scorul final. Nu putem să fim deloc fericiţi cu ce s-a întâmplat. Nu mă aşteptam să câştig, dar nici să fie un astfel de scor”, a spus ea, subliniind că nu Marcel Ciolacu este vinovat de eșec.

„Pe Tik Tok s-au dat mesaje împotriva mea”

Prim-vicepreședintele PSD a explicat că pe rețeaua Tik Tok a avut loc o campanie împotriva ei, inclusiv în rândul tinerilor cărora și se spunea că, dacă ea va fi aleasă ca primar general, ei nu vor mai putea merge la studii sau să aibă un serviciu. „Vorbeau despre faptul că vin comuniştii, dacă voi fi eu aleasă”, a spus Gabriela Firea.

„Nu vreau să dau vina pe nimeni, dau vina doar pe mine, nu am ajuns în suficiente cartiere, nu am avut timp să ajungă mesajul meu administrativ, şi nu am mers pe un mesaj de emoţie, nu am inventat teme. Eu am vorbit doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac. Eu vorbeam despre calitatea vieţii cetăţenilor şi ceilalţi vorbeau despre faptul că vin comuniştii, dacă voi fi eu aleasă. Nu mai vine niciun comunist şi nu se va da nicio interdicţie. Am prieteni care stăteau la vot, la cozi şi veneau tineri şi spuneau că, dacă voi fi eu votată, nu vor mai fi lăsaţi să meargă la studii în străinătate sau să muncească. Ferească Dumnezeu aşa ceva. Şi asta m-am întrebat de unde e şi am aflat că pe Tik Tok s-au dat astfel de mesaje, împotriva mea. Vă daţi seama ce manipulare”, a spus ea.

Va merge la Bruxelles, ca europarlamentar

După rezultatele finale ale alegerilor din 9 iunie, Gabriela Firea a precizat că va merge ca eurodeputat la Bruxelles, în Parlamentul European. „Cred că toată munca mea din această perioadă şi din perioada anterioară înseamnă că dacă, toţi colegii mei au acceptat şi m-au votat în Consiliul Politic Naţional să fiu pe aceatsă listă înseamnă că am meritat”, a spus Gabriela Firea.

„Nu se dă, să ştiţi, niciun premiu aşa, politic, fără muncă. Toate aşa-zisele premii politice sunt pe muncă şi pe rezultate. Vom merge acolo, vom face echipă bună, vom reprezenta România. Doresc să reprezint cu cinste şi onoare”, a mai spus prim-viceprședintele PSD.