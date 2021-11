Lista miniştrilor PSD din Guvernul Ciucă. Gabriela Firea va fi noul ministru al familiei, iar Vasile Dîncu merge la MApN

A devenit oficial – social democrații au aprobat lista miniștrilor trimiși în Guvernul Ciucă. Nu a ieșit rău deloc pentru formațiunea lui Marcel Ciolacu. PSD are nu mai puțin de 9 ministere, dar și secretariatul general al Guvernului, poziție care ar urma să fie ocupată de Marian Neacșu.

Interesant este că acesta nu e la prima experiență de acest gen. A mai fost secretar general, dar în cadrul PSD. De aici a plecat cu scandal la Pro România. Deocamdată, Neacșu nu a fost validat în ultima ședință a Consiliului Politic Național

Gabriela Firea, noul ministru al Familiei în lista PSD

Sunt câteva ministere de forță pe care PSD-ul le deține. Vorbim despre Transporturi, Muncă, Apărare, Sănătate sau Agricultură. Mai mult decât atât, social democrații au și președinția Camerei Deputaților, funcție pe care o va ocupa .

Deocamdată numele grele ale partidului nu au stabilit cine va fi vicepremier. Culmea, tot Gabriela Firea ar vrea această funcție, dar Marcel Ciolacu îl susține pe Sorin Grindeanu.

Interesant este că PNL și PSD au stabilit ca din iulie 2023 să nu se schimbe doar premierul. Cele două formațiuni au hotărât să rotească și ministerele.

Concret, Justiția de care s-a temut PSD-ul, dar și Internele vor ajunge la PSD, în timp ce Finanțele, Apărarea și Secretarul General al Guvernului devin ale liberalilor.

Cum arată lista miniștrilor PSD

Sunt mai multe surprize pe care social democrații le-au anunțat în guvernul Ciucă. a anunțat lista miniștrilor, una pe care partidul a și validat-o

Ministerul Finanțelor: Adrian Câciu

Ministerul Apărării: Vasile Dîncu

Ministerul Transporturilor: Sorin Grindeanu

Ministerul Muncii: Marius Budăi

Ministerul Tineretului și Familiei: Gabriela Firea

Ministerul Culturii: Lucian Romașcanu

Ministerul Economiei: Marius Humelnicu

Ministerul Sănătății: Alexandru Rafila

Ministerul Agriculturii: Adrian Chesnoiu

Ce spune Marcel Ciolacu despre negocierea cu PNL

Marcel Ciolacu a fost lăudat de mai mulți colegi de partid pentru felul în care a negociat cu PNL. Acesta a ținut să transmită că e pace în interiorul formațiunii și nimeni nu se ceartă pe funcții.

„Partidele de dreapta nu au oferit o soluție pentru ieșirea din criză. Le mulțumesc colegilor că au dat dovadă de maturitate. PSD a negociat programe și măsuri. Scopul nostru a fost să impunem măsurile noastre în domeniul economic și sanitar.

Nu am intrat la guvernare punând alte condiții. Dacă nu erau acceptate condițiile, nu intram. Reprezentăm garanția că veniturile vor continua să crească. Am făcut această concesie pentru că PSD a decis că măsurile pentru oameni sunt mai importante decât funcțiile trecătoare.

PSD a demonstrat în toată această perioadă de criză că este cel mai responsabil partid. A luat cea mai responsabilă decizie. Funcția de vicepremier o să fie ocupată de unul dintre miniștrii pe care i-am anunțat. Propunerea lui Humelnicu a venit din partea organizației. Este inginer, eu cred că este o alegere bună.

În acest moment aceasta este decizia (nr – de a prelua Executivul în 2023). Se va întâmpla cu demisia primului ministru, automat pică întregul cabinet și se vine cu altul. Sperăm ca programul să fie la jumătate. Este o decizie politică pe care am luat-o cu colegii mei, am avut astăzi discuții de a merge în Guvern. Mâine îmi depun candidatura pentru șefia Camerei Deputaților. Am înțeles că și Câțu o va face pentru Senat”, a zis Marcel Ciolacu