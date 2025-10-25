Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei. Decizia luată de fostul edil: ”În viață trebuie să facem alegeri”

ADVERTISEMENT

Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei. Fostul edil recunoaște că primește zilnic astfel de întrebări, însă pentru a nu mai exista incertitudini, a decis să lămurească situația.

De ce nu va candida Gabriela Firea la Primăria Capitalei

Într-o postare pe contul personal de socializare, Gabriela Firea precizează că alege să își continue mandatul de europarlamentar. Fostul edil al Capitalei spune că decizia nu e deloc una ușoară.

Aceasta este mamă a doi copii și e nevoită să facă des naveta către Strasbourg și Bruxelles. Pe de altă parte, ea alege să respecte votul pe care românii i l-au acordat și să meargă mai departe.

Fostul primar general al Capitalei se concentrează pe proiecte europene care au ca scop o viață mai bună. Aceasta își dorește tot ce e mai bun pentru români, indiferent de ocupația pe care o au.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine Să nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative.

Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui , obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.

Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc”, a transmis Firea.

Ce spune Gabriela Firea despre noul primar al Capitalei

Printre altele, aceasta speră că noul primar general al Capitalei să facă într-adevăr ceva. Totodată, ea a mai adăugat că și-ar fi dorit să finalizeze proiectele de infrastructură care au ajuns să fie abandonate.

De asemenea, ar fi continuat și investițiile începute în mandatul ei, dar ulterior blocate. Chiar și așa, Gabriela Firea alege să își pună ”baza” în cel care va ajunge să ocupe acest post.

„Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.

Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare”, a mai completat aceasta.

Pe cine va susține Firea în cursa pentru Primăria Capitalei

Gabriela Firea spune că îl va susține . De asemenea, aceasta a adus în discuție și faptul că au fost unele persoane care s-ar fi chinuit să îi ”sape groapa politică”.

Fostul edil și-a reamintit și de rezultatele de la alegerile locale unde o mulțime de bucureșteni au susținut-o. Chiar și așa, aceasta speră în continuare la tot ce este mai bun pentru Capitală.

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. (…). Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală.

Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut! Este adevărat că, în această perioadă, ne-am fi dorit să obținem un acord în Coaliție pentru un candidat unic. Ne-am fi maximizat șansele de reușită”, a mai adăugat ea.

În final, Gabriela Firea a ținut să le mulțumească tuturor colegilor ei social democrați. Aceasta va rămâne în continuare devotată partidului din care face parte, dar și oamenilor care au susținut-o.

„Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București şi președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea”, a încheiat Firea.