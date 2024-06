Gabriela Firea promite o nouă Sală Polivalentă în București: „O voi numi Sala Nadia & Năstase!”

O nouă Sală Polivalentă în București este

Gabriela Firea, gata să deschidă o nouă Sală Polivalentă în București: „Când ajung la Primărie, dau în lucru imediat”

Deocamdată, Bucureștiul are o singură Sală Polivalentă, inaugurată pe 10 august 1974 și renovată în 2008 și 2011. Situată în Parcul Tineretului, arena are o capacitate de 5300 de locuri.

„(n.r. – Sală când ne faceți?) Centrul multifuncțional Lia Manoliu și Sala Polivalentă. Am lăsat proiectul tehnic la cheie și studiul de fezabilitate nou nouț. Este în Primărie proiectul, să avem evenimente de nivel european și sportive.

Pentru proiect știți ce am făcut? Am luat legătura cu toate federațiile sportive ca să își spună fiecare în parte care sunt condiționalitățile tehnice pentru desfășurarea în bune condiții la București a tuturor competițiilor europene și internaționale pe toate categoriile sportive. Este proiectul în Primărie! Nu au vrut să îl aplice.

Am transmis și am primit în scris de la fiecare federație sportivă, toate elementele și în proiect am ținut cont de toate aceste elemente. În momentul în care ajung la Primărie dau în lucru imediat Sala Polivalentă, centrul multifuncțional.

Noua sală polivalentă! Nu mă refer la cea veche îmbunătățită. (n.r. – Câte locuri va avea?) 20.000 de locuri. Terenuri și la suprafață. Asta e marea mea nerealizare. Că am început-o. Proiectul e gata să începem.

Cu terenuri și la suprafață și în sală pentru toate sporturile. Și săli de antrenament. Și capabilitate pentru persoane cu dizabilități și pentru copii și pentru sportivi. Toate!”, a declarat Gabriela Firea, în exclusivitate la „Sport și Politică” cu Horia Ivanovici.

Sala Polivalentă „Nadia & Năstase”, noua arenă de lux din Capitală? „Extraordinar!”

Gabriela Firea a primit din partea moderatorului emisiunii, directorul FANATIK Horia Ivanovici, o propunere pentru titulatura următoarei arene din Capitală. Aceasta ar putea purta numele lui Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria tenisului masculin, și al Nadiei Comăneci, prima gimnastă notată cu 10 la Jocurile Olimpice.

„Știți cum aș pune eu numele sălii? Sala Polivalentă Nadia & Năstase. Cum vi se pare?”, i-a sugerat Horia Ivanovici Gabrielei Firea. „Extraordinar. Reprezentativ pentru simbolurile României”, a răspuns fostul edil al Capitalei din perioada 2016-2020.

Gabriela Firea promite o nouă Sală Polivalentă în București