Gabriela Firea răspunde acuzațiilor lui Nicușor Dan. “Am obținut un miliard de euro din fonduri europene, el nici măcar 100.000”

Gabriela Firea i-a oferit un răspuns direct rivalului său din lupta electorală, Nicușor Dan, pe tema situației financiare a Primăriei Generale a Municipiului București. Invitată la ”Sport și Politică”, candidata PSD a spus cum stau, de fapt, lucrurile.

În discuția cu moderatorul Horia Ivanovici, , pe care a marșat Nicușor Dan pe durata mandatului său de edil.

Primarul în exercițiu din București a pus lipsa sa de acțiune pe seama faptului că ar fi fost obligat să scoată primăria din situația de faliment în care preluase administrația Capitalei. Gabriela Firea îl contrazice.

La podcast-ul ”Sport și Politică”, candidata PSD îi răspunde rivalului său. Firea explică faptul că și la venirea ei în funcția de edil, în 2016, existau datorii. Cât despre situația din prezent, conforma acesteia, sub mandatul lui Nicușor Dan datoriile sunt și mai mari.

”Și când am ajuns eu la primărie datoriile erau foarte mari. Erau și datorii istorice, datorate de către primărie, și datorii curente. Și multe șantiere blocate pentru că erau mari datorii. Am plătit parte din creditele rostogolite ani de zile de foștii primari: 500 milioane euro, 200 de milioane euro etc.

Am plătit datoriile curente ca să deblocăm șantierele, să terminăm proiectele. Și am început alte proiecte noi. Ca orice om în casă. În momentul când îți propui foarte multe, ai și facturi, ai și credite. De bine, de rău, la noi, la echipa mea, s-a văzut ce am făcut cu banii.

Acum sunt datorii mai mari. Despre noi se spune 6 miliarde, acum sunt 7,3 – 7,4 miliarde. A crescut datoria. Este și acum datorie mare. Nu se vede în ceea ce s-a întâmplat în București.

Asta este, de fapt tragedia. Dar nici dumnealui nu mai spune. A spus în pre-campanie. Cu n-am făcut că am plătit. Păi, datoriile le-ai plătit în primul an. Ce ai făcut în următorii 3?”, spune Firea.

Gabriela Firea: ”Am obținut 1 miliard de euro din fonduri europene. Nicușor Dan nici măcar 100 de mii de euro”

În ultimele luni, mai multe voci din zona politică că nu a reușit în mandatul său atragerea de fonduri europene. Gabriela Firea le susține și spune că actualul primar nu a ajuns nici la 100 de mii de euro atrași.

Ea spune că în mandatul ei au venit în București 1 miliard de euro. Conform acesteia, explicația oferită de Nicușor Dan, potrivit căreia nu a cunoscut realitatea din primărie, nu e una credibilă.

”Și-a modulat discursul. Nu mai vorbește de datorie, că a văzut că nu mai ține. Are și el datorii, dar nu se văd în proiecte. Am obținut 1 miliard de euro fonduri europene în mandatul meu. Dumnealui nici măcar 100 de mii. A fost întrebat de toată lumea: de ce un ritm atât de scăzut? A spus că a depus un proiect ca nu era, de fapt, depus.

El acum a reformulat justificările, spunând că nu a avut informații corecte din primărie și că de aceea a promis atât de multe. Greșit. Dacă vă aduceți aminte cine l-a susținut atunci pe dumnealui: domnul Orban, care era premier, USR, PNL, partide care aveau consilieri generali. Ei veneau în fiecare zi în primărie și discutau cu orice director, orice șef-serviciu, orice șef-birou. Înaintea mea a fost un primar de la PNL, Răzvan Sava.

Aveau acolo oameni care puteau să-l informeze. Nu ține argumentația asta. Plus că el fusese candidat, și în 2016, când am câștigat eu. Cum să spui că nu cunoști Bucureștiul, Primăria, când ești candidat de 100 de ani?”, mai punctează Gabriela Firea.

Condițiile de trai în Capitală, cu Nicușor Dan primar, sunt sub cele din alte orașe ale țării, mai subliniază Firea. Aceasta spune că bucureștenii nu merită așa ceva și dă exemplul altor sectoare unde s-a făcut treabă mai bună.

”Încă patru ani de ritm de melc? Nu merită așa ceva bucureștenii. Sunt condiții de trai mai bune în alte orașe. În primul rând mai multă curățenie, parcuri mai curate, mai bine îngrijite, locuri de joacă, s-au făcut locuri în creșe, în grădinițe. Sectoarele 3 și 4 arată diferit de celelalte sectoare”, mai spune Firea.

Gabriela Firea răspunde acuzaţiilor lui Nicuşor Dan. "Am scăpat Primăria Capitalei de faliment!"