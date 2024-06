Gabriela Firea, răspuns tulburător la întrebarea “Când aţi plâns ultima oară?”. Momente emoţionante la “Sport şi Politică”

, a fost invitată la ”Sport şi Politică”, emisiunea marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici.

”M-a emoționat și nu am putut”

Social-democrata nu a vorbit la doar despre lupta sa pentru Primăria Capitalei, ci și-a deschis sufletul și a dezvăluit un moment emoționant care i-a provocat lacrimi de durere.

Întrebată de Horia Ivanovici când a plâns ultima oară, Gabriela Firea a răspuns: ”Recent. Am fost foarte impresionată de o prietenă foarte tânără care a aflat că are o boală incurabilă.”

Gabriela Firea a subliniat că momentul în care a aflat de boala prietenei sale, care are numai 32 de ani, a fost unul ”groaznic”.

”M-a emoționat are și copil și nu am putut, oricum eu plâng mai ales când aud de boli incurabile ale femeilor sau ale bărbaților care mai au și copii mici și nu știi cum rămân, unde rămân și care este situația lor (…) Am început să plâng pur și simplu, pe urmă m-am liniștit ca să nu îi dau și ei o stare și mai rea decât o avea și am acționat.

Am zis: ”Hai să ne ridicăm, ne așezăm, hai să vedem. Ai doctor? Unde te operezi? Hai să vorbim. Chimioterapie, radioterapie, hai să vedem copilul, hai să facem și consiliere psihologică, tot ce trebuie. Pentru că suntem oameni, râdem plângem, dar trebuie să găsim soluții și în viața noastră personală și în cea profesională”, a declarat Gabriela Firea la ”Sport şi Politică” de la FANATIK.

Candidata PSD la Primăria Capitalei este de părere că ”dacă ne lăsăm prăbușiți și intrăm în depresie, nu ne ajutăm nici pe noi, devenim noi o povară și nu îi ajutăm nici pe ceilalți.”

”Prevenția este extrem de importantă”

a ținut să precizeze că prevenția este extrem de importantă și că oamenii trebuie să își facă analize în mod frecvent.

”De aceea cred că prevenția este extrem de importantă și informarea oamenilor de a se duce să își facă analize anuale sau la jumătate de an, să facă analize de sânge.

De aceea am investit atât în spitale (…)De aceea am vrut să investim cât mai mult în spitalele din Capitală”, a mai spus candidata PSD la Primăria Capitalei.

