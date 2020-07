Gabriela Firea, război al declarațiilor cu Raed Arafat în legătură cu locurile ATI: ”Se dorește intenționat să fie stare de panică în rândul populației”

Gabriela Firea a intrat într-un veritabil război al declarațiilor cu Șeful DSU, Raed Arafat, pe tema locurilor în zonele de terapie intensivă din spitale (ATI).

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul Capitalei l-a contrazis în termeni duri pe Raed Arafat, și a declarat că secțiile ATI din spitalele bucureștene nu sunt ocupate, așa cum a anunțat secretarul de stat din Ministerul de Interne.

Vineri, secretarul de stat din MAI afirmase că în București nu mai sunt locuri la terapie intensivă, după creșterea cazurilor grave la pacienții cu COVID-19 și că va fi nevoie transferarea lor în spitale din județele limitrofe.

Gabriela Firea, în conflict indirect cu Raed Arafat pe tema locurilor de la ATI

În cursul dimineții de sâmbătă, Gabriela Firea a contraatacat dur declarațiile făcute de Raed Arafat cu câteva ore în urmă. Primarul Capitalei a intrat în război și contrazice dezvăluirile făcute de Raed Arafat cu privire la situația din spitalele din București.

Pe pagina sa de socializare, Firea a susținut că Guvernul dezinformează, în condițiile în care din cele 45 de locuri din secțiile de ATI rezervate pentru cazurile de pacienți cu coronavirus, doar 6 sunt ocupate.

”20 din cele 25 de ventilatoare mecanice mobile recent achiziționate de Primăria Capitalei, prin Assmb, le punem la dispoziție, pe perioada pandemiei, Ministerului Sănătății, care zilnic transmite ca nu mai sunt paturi de ATI în spitalele din București si nici ventilatoare mecanice.

Subliniez încă o dată faptul că raportările Ministerului Sănătății se referă DOAR la numărul de paturi normale si de ATI alocate in martie pentru tratarea infectiei Covid 19 in spitalele de linia 1, 2 si suport, adică 6 la numar (Victor Babeș, Matei Bals, Colentina, Marius Nasta, Carol Davila, Maternitatea Bucur) si nu la TOATE paturile normale si de ATI din spitalele bucureștene, in număr de 45!!

Este de neacceptat dezinformarea pe care o face guvernul prin ministerul de resort!

Și azi, sunt spitale de linia 1 si 2 care dețin 600-700 de paturi normale si 50-60 de paturi de ATI care au alocat pt tratarea Covid 19 DOAR 200-300 de paturi normale si câte 20 de paturi de ATI, pe motiv ca nu au personal. Dar acestea exista fizic. De ce nu se extind aceste secții cu resursele existente?

Si de ce nu se preocupa IMEDIAT (însemnând acum) Ministerul sănătății sa transfere medici de ATI de la alte spitale din București, pentru a putea răspunde prompt nevoilor pacienților? Sau le convine sa anunte la televizor ca au trimis un pacient la Ploiești, pentru ca nu mai erau paturi ATI libere în București?!”, scrie Firea pe Facebook.

Firea: ”Se dorește intenționat o stare de panică în rândul populației”

În opinia Gabrielei Firea, autoritățile nu doresc decât să inducă o stare de panică în rândul cetățenilor printr-o manipulare de proporții. Aceasta spune că ne facem de râs în fața Europei prin astfel de atitudini.

”Mai mare rușinea! Sunt și suficiente paturi de spital, de toate categoriile, exista si personal medical foarte bine pregatit!

Nu exista, în schimb, interes pentru pacienți, corectitudine în informarea românilor și, mai ales, organizarea judicioasa a resurselor umane și medicale existente!

Se dorește intenționat sa fie stare de panica în rândul populației! Sa fie haos generalizat! Sa-i speriem pe români cu declarațiile false la televizor dar sa ne facem și de râs în întreaga Europă!

Autoritățile noastre se prezintă in văzul lumii ca fiind neputincioase sa lupte cu virusul, având toate instrumentele necesare la dispoziție, pe banii romanilor!

Sunt strigătoare la cer incompetenta și lipsa de respect față de români!

Ocupați-va de pacienți, aveți cu ce, si lăsați manipulările și dezinformările!”, se încheie mesajul Gabrielei Firea.