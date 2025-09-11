Gabriela Firea, reacţie la asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk: „E un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume liberă”

Gabriela Firea a reacționat la asasinarea miercuri, în statul Utah, a , unul dintre liderii mișcării MAGA a lui Donald Trump. Europarlamentarul PSD consideră că uciderea acestuia este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci și pentru întreaga lume liberă.

„Am crezut că au apus vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit!”

„Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra ‘potrivită’ sau pentru alegerile politice”, a scris Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru şi primar general al Capitalei este consternată că în 2025 încă mai sunt omorâți oameni pentru opiniile lor. „Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit!”, mai arată Gabriela Firea, în postarea sa.

„Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească a sfârșit atât de tragic”

atrage atenţia că ne aflăm în faţa unui moment care poate fi de referinţă în industria contemporană. „Uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăiește în libertate și democrație. Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-și împărtășească public și cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârșit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei!”, spune Gabriela Firea.

Totodată, ea speră ca lumea să tragă învățăminte de pe urma acestei tragedii. „Sunt convinsă ca mulți oameni de diferite opinii religioase și politice au înțeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie și cum va schimba lumea”, a încheiat Gabriela Firea.

Charlie Kirk, un aliat influent al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât miercuri, de un lunetist, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din statul Utah. Asasinul nu a fost încă prins.