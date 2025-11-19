Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, după ultimele cazuri de violenţă domestică. Ce măsuri propune pentru protejarea femeilor

ADVERTISEMENT

Violența domestică este un fenomen care pare scăpat de sub control, numai de la începutul acestui an 52 de femei fiind ucise în România de soții sau partenerii lor. Numărul celor care suferă de pe urma abuzurilor fizice este însă de ordinelor sutelor, iar europarlamentarul PSD Gabriela Firea trage un semnal de alarmă și vine cu un set de propuneri concrete pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranţa femeilor este grav ameninţată”

Gabriela Firea a trimis o scrisoare deschisă Comisiei Europene, în care sunt cuprinse măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice. Acestea sunt rodul colaborării dintre experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile şi sunt adresate comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib.

ADVERTISEMENT

„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranţa femeilor este grav ameninţată. În mai multe State Membre, cazurile de violenţă domestică şi feminicid continuă să crească, iar în spatele acestor statistici se află femei care trăiesc zilnic în frică, în tăcere, ameninţate şi lipsite de protecţie în propriile case sau chiar pe stradă”, se arată în deschiderea scrisorii.

pe care le doreşte implementate la nivel comunitar, astfel încât femeile să beneficieze de protecţie, iar eventualii agresori să fie descurajaţi să mai comită astfel de fapte sau să fie pedepsiţi mai aspru pentru infracţiunile lor.

ADVERTISEMENT

În primul rând, Gabriela Firea doreşte stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare. „Definirea feminicidului în toate Statele Membre ale UE ca omucidere agravată comisă pe baza genului victimei, unde genul este principalul factor motivator. Includerea în infracţiune a actului de a provoca sau facilita sinuciderea victimei ca urmare a abuzului şi violenţei bazate pe gen”, se arată în solicitarea către Comisia Europeană.

ADVERTISEMENT

Alte cerinţe sunt crearea unui cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi, în sprijinul victimelor, precum şi înfiinţarea unei linii bugetare specifice și obligativitatea pentru statele membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate de sprijin a victimelor. De asemenea, se cere instituirea unui set comun de indicatori de evaluare a performanței în următorul Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, pentru a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică, reducerea dependenței sau participarea femeilor la procesul decizional.

în scrisoarea către Comisia Europeană îl reprezintă obligativitatea pentru toate statele membre de a colecta și raporta date armonizate privind violența împotriva femeilor. Nu în ultimul rând, europarlamentarul PSD solicită crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalier, alertare și schimb de informații între autoritățile competente și toate statele membre.

ADVERTISEMENT

„Dragi Comisari, suntem convinşi că aceste măsuri pot reduce semnificativ violența domestică şi feminicidul şi avem încredere că implementarea lor promptă va reconfirma angajamentul Uniunii Europene de a proteja victimele, de a preveni tragediile şi de a asigura un viitor sigur pentru toate femeile din Europa”, se arată în încheierea scrisorii trimise Comisiei Europene de Gabriela Firea.

by