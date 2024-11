Gabriela Firea, semnal de alarmă în PSD: “Am pierdut 30.000 voturi în București în doar 5 luni”

, a declarat marți că social-democrații au pierdut 30.000 de voturi în Capitală, în numai cinci luni și a subliniat că ”trebuie să muncim mai temeinic”.

”Trebuie să ne străduim mai mult”

După rezultatele slabe obținute de în primul tur al alegerilor prezidențiale, europarlamentara a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a amintit o parte din realizările guvernării social-democrate.

”În vremuri tulburi, cei ce gândesc la fel se unesc. Știu să înțeleagă, să cearnă și să ierte. Sunt capabili să discearnă adevărul, chiar și când unii îl acoperă cu zgomote de fond sau zgură. Adevărul este că s-au făcut multe lucruri în București și în țară. Dar trebuie să ne străduim mai mult, să muncim mai temeinic.

Vorbesc despre Capitală pentru că aici am lucrat ca senator, primar general, ministru al Familiei. Am avut privilegiul să construiesc echipe, să deblocăm proiecte, să lansăm altele noi, palpabile, de care se bucură oamenii. Am investit în transport mai civilizat, în școli și spitale mai moderne și mai dotate, în poduri și pasaje care să fluidizeze traficul, în siguranța și confortul tuturor”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea a vorbit și despre importanța alegerilor parlamentare pentru dezvoltarea orașelor și comunităților din România și a dat asigurări că PSD are cei mai buni profesioniști în domeniu.

”Putem, în continuare, să contribuim la dezvoltarea orașului nostru și la mai binele tuturor comunităților din țară prin colegii noștri din Parlament, care să alcătuiască o majoritate pentru o guvernare a oamenilor : tineri sau seniori, femei și bărbați, de la oraș sau sat, din sectorul privat sau bugetar. Avem experiență, putere de muncă, soluții la îndemână, tehnicieni care să ne sprijine când situația o cere”, a mai spus social-democrata.

“Am pierdut 30.000 voturi în București în doar 5 luni”

Potrivit ei, cel mai important lucru care li s-a întâmplat tuturor celor din PSD este că ”am învățat din greșeli, știm ce nu a fost ok, ce nu a mers, cum pot fi îmbunătățite lucrurile”.

”Între alegerile locale și prezidențiale am pierdut în București aproape 30 000 de voturi. Asta înseamnă că o bună parte dintre cei care ne-au acordat încrederea lor în primăvară nu ne-au mai girat și acum. A fost o campanie grea, atipică, sunt multe lucruri de spus, analizat și îmbunătățit. Este timp după alegeri”, a menționat politiciana.

Lidera PSD București a făcut un apel la alegători să îi voteze pe social democrați la alegerile parlamentare, deoarece sunt dornici să muncească în Parlament pentru dezvoltarea țării.

”Acum vă rog să acordați încrederea colegilor noștri social democrați de la Senat și Camera Deputaților. Îi cunosc, sunt oameni buni, profesioniști, dornici să muncească în Parlament pentru dezvoltarea Bucureștiului și a întregii țări.

Valurile politice vin și se retrag, moda candidaților de un anumit tip se schimbă dar lucrurile durabile rămân pentru folosul oamenilor, așa cum au rămas după mandatul meu de primar general: podurile Ciurel și Nicolae Grigorescu, Spitalul de copii Gomoiu, Spitalul de ortopedie Foișor, cel de reumatologie Stoia, 600 autobuze noi, investiții de sute de milioane de euro în școli, spitale, parcuri, în creșterea natalității”, a transmis aceasta.

De asemenea, Firea le-a mulțumit celor care au susținut PSD l-a alegerile locale și ”vă aștept duminică la vot. Un vot pentru competență, dedicare și dorința de a îmbunătăți viața semenilor”.

”Numai împreună putem fi o forță reală care să poată pune în aplicare la modul concret ceea ce se promite în broșurile de campanie. Am dovedit asta și ne implicăm pentru a performa din nou”, a conchis Gabriela Firea.