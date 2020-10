Gabriela Firea şi Traian Băsescu s-au retras din CGMB. Cine a mai hotărât să plece

Nouă consilieri generali, patru de la Partidul Mișcarea Populară și cinci de la PSD, s-au retras din Consiliul General al Municipiului București.

Printre ei se află și Gabriela Firea, Mihail Neamțu și Petre Roman, conform Aleph News.

Noul CGMB are 21 de consilieri PSD, 17 de la USR-PLUS, 12 de la PNL și 5 de la PMP. USR PLUS și PNL au împreună 29 de voturi, iar cu sprijinul PMP ajung la 34 de voturi.

Fostul președinte se află la rândul său pe lista celor 9 care ar fi luat decizia să iasă din Consiliul General al Municipiului București.

Aleșii locali care s-au retras din CGMB sunt: Traian Băsescu, Constantin Ioana, Mihail Neamțu și Moise Sebastian (PMP) și Gabriela Firea, Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu și Ilieșiu Sorin (PSD).

Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti,:

PSD a obţinut 32,38% din voturi,

Alianţa USR-PLUS are 26,98%, PNL are 19,31%,

PMP are 2,93%,

Alianţa Pro Bucureşti 2020 are 1,72%.

PSD are 21 de mandate de consilier general, Alianţa USR-PLUS are 17 mandate, PNL- 12 mandate și PMP – 5 mandate.

Mitică Dragomir, în schimb, a ales să rămână în ciuda conflictelor din PSD.

„Am rămas, da (n.red. – în Consiliul General). Până m-or da afară. Am înțeles că domnul Ciolacu (n.red. – președintele PSD) a spus că sunt inoportun. Dacă nici eu nu sunt oportun pentru așa ceva, care am fost vicepreședinte de comisie parlamentară și am atâta experiență? În plus, numele meu, al lui Dinu, Iordănescu și Lipă, au adus voturi. Și am făcut campanie, lumea nu a votat neapărat partidul. Eu nu m-am dus la Consiliul General să iau bani”, a declarat Mitică Dragomir.

Ultima componență a Consiliului General al Municipiului București:

PSD are 21 consilieri:

1. Elisabeta Lipă

2. Dumitru Dragomir

3. Anghel Iordănescu

4. Mariana Monica Davidescu

5. Ioana Stoica

6. Vasile Luliu Petrariu

7. Aurelian Bădulescu

8. Marius Adrian Pavel

9. Valeriu Nicolae Luhan

10. Honorius Circa

11. Marius Cătălin Maxim

12. Cristian Marian Olteanu

13. Mihaela Enciu

14. Anca Daniela Raiciu

15. Ancuța Sorina Comănici

16. Lazăr Neacșu

17. Rareș Hopincă

18. Adrian Nicolae Vigheciu

19. Eugen Costan

20. Ionel Florian Lixandru

21. Florentina Gherghiceanu

USR-PLUS are 17 consilieri:

1. Vlad Voiculescu

2. Ana Ciceală

3. Manuela Mureșan

4. Elena Tudose

5. Alina Gram

6. Gabriel Rău

7. Victor Smighelschi

8. Florin Covaci

9. Daniel Rigu

10. Luminița Gabriela Șerban

11. Sanda Hristudor

12. Valentin Necula

13. Dan Milea

14. Nicorel Nicorescu

15. Roxana Iuliana Cantea

16. Ștefania Petre

17. Horia Tomescu

PNL are 12 consilieri:

1. Ionuț Cătălin Deaconescu

2. Sebastian Bujduveanu

3. Constantin Hazarian

4. Mihai Răzvan Socolovici

5. George Nicolaie

6. Ionel Pușcaș

7. Diana Mardarovici

8. Nicolae Sebastian Buși

9. Sorin Purcărea

10. Florin Melciu

11. Adrian Flavius Moraru

12. Andrei Badiu

PMP are 5 consilieri:

1. Ionescu Andrei Gheorghe

2. Florescu Adrian Constantin

3. Rădulescu Gabriel

4. Podar Marian Vasile

5. Marian Cătălin Militaru