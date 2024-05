Gabriela Firea spune că s-a sacrificat pentru bucureșteni. „Mă simt onorată că am intrat în cursă”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a vorbit, joi, despre „sacrificarea” ei în cursa electorală, spunând că „recuperează” din cauză că a intrat mai târziu în competiție.

Gabriela Firea: „Acest sacrificiu a fost doar pentru bucureșteni”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Generală, a vorbit, joi, în cadrul unui interviu, despre intrarea ei târzie în competiția electorală, după ce alianța PSD-PNL a decis să renunțe la medicul și să meargă mai departe cu candidaturi separate, liberalii cu a lui .

Gabriela Firea a fost întrebată dacă crede că a fost „sacrificată” de social-democrați prin decizia unui candidat comun, ca apoi să revină tardiv în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Dacă a existat, să spunem, acest sacrificiu a fost doar pentru bucureșteni și eu mă simt onorată chiar și așa – târziu și pe ultima sută de metri – că am intrat în cursă.

Sper să recuperez ceea ce s-a pierdut prin faptul că am intrat foarte târziu în această competiție și nu am avut foarte mult pentru campania pre-electorală și acum tensiunile sunt mult mai mari, timpul nu mai are răbdare, dar sper să recuperez”, a declarat Gabriela Firea pentru .

„Știu ce am de făcut, cunosc toate subiectele”

Gabriela Firea a mai spus să se bazează pe experiența ei de fost primar general pentru un nou mandat, stie ce trebuie făcut în administrație și a urmărit, ca senator, toate proiectele de la Primăria Generală

„Bazându-mă pe experiența mea, pe faptul că am fost primar, cunosc foarte bine Primăria Capitalei, Consiliul General, instituțiile subordonate, știu ce am de făcut, cunosc toate subiectele, am urmărit ca senator de București trei ani și jumătate toate proiectele de la Primăria Capitalei. Sper să fiu fostul și viitorul primar al Capitalei”, a spus ea