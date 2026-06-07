Gabriela Moreschi și Emma Friis au dezvăluit cum au izbutit „tigroaicele” să obțină bronzul contra lui Metz: „Ne-am promis că nu vom repeta meciul slab de ieri”

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Gabriela Moreschi (31 de ani) și Emma Friis (26 de ani) au fost două dintre jucătoarele importante ale „tigroaicelor” în sezonul în care bucureștencele au ajuns în Final Four după o pauză de 8 ani. Cele două au analizat victoria superbă contra lui Brest, după ce au cedat categoric în fața lui Metz în semifinală.

Meciul cu Brest a fost ultimul pentru Gabriela Moreschi! Ce a spus după doi ani minunați la București

Pentru Gabriela Moreschi, portarul celor de la CSM București, meciul cu Brest a fost ultimul în tricoul „tigroaicelor”. Sportiva din Brazilia s-a arătat bucuroasă că și-a încheiat experiența în România cu un Final Four la Budapesta, chiar dacă echipa sa nu a reușit să obțină decât medalia de bronz.

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Ea a suferit și o accidentare în acest ultim meci, însă speră să nu fie ceva grav: „Acum mă simt bine. Am gheață pe genunchi și nu simt prea multă durere, dar pe moment a fost un… poate a fost un șoc, nu știu, m-am simțit foarte rău. Am simțit cum genunchiul mi s-a răsucit puțin și nu am mai avut niciodată probleme cu el, așa că nu știu cum ar trebui să se simtă. Dar sper din tot sufletul să nu fie nimic serios după ce facem investigațiile.

Da, obiectivul nostru era să luăm o medalie, bineînțeles că pe cea de aur, dar să o avem pe aceasta, este… sunt foarte mândră de echipa mea și, de asemenea, să revenim după înfrângerea de ieri și să putem evolua în felul în care am făcut-o azi. Așa că sunt fericită să închei capitolul la București în acest fel. Și, bineînțeles, în Budapesta este cel mai bun loc în care te poți afla. Pentru mine, este visul tuturor jucătoarelor de handbal, iar să fiu aici pentru a doua oară este un sentiment foarte frumos.

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Ultimii doi ani au fost cu o mulțime de sentimente, bune și rele pot spune. O mentalitate diferită față de cea cu care eram obișnuită. Am venit din Germania și am avut câteva suișuri și coborâșuri în timpul sezoanelor de aici, dar simt acum că avem această medalie, că am crescut mult, am învățat o mulțime de lecții. Voi pleca o persoană mai bună, desigur. Cred că am creat o conexiune foarte puternică cu echipa. Echipa pe care o avem este foarte bună. Iubesc colegele mele de echipă. Iar acestea sunt lucruri în viață pe care nu le uităm niciodată și pe care le luăm cu noi pentru totdeauna. A fost foarte frumos să jucăm mai bine astăzi în fața tuturor fanilor noștri. Chiar am simțit asta pe teren și pur și simplu am vrut să încheiem acest Final Four cu o medalie și să simțim această atmosferă grozavă, așa că suntem super recunoscătoare”, a declarat Gabriela Moreschi.

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De la agonie la extaz! Emma Friis dezvăluie cum s-a transformat CSM București de la o zi la alta

franțuzoaicele au fost superioare în restul partidei. CSM nu a arătat bine deloc, însă acest lucru s-a schimbat în finala mică contra lui Brest. „Tigroaicele” au arătat mult mai bine, iar Emma Friis a dezvăluit că sportivele și-au promis în vestiar că nu vor mai repeta contraperformanța de sâmbătă. care au ajuns până în finala Ligii Campionilor de tineret.

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„Ne-a fost puțin greu după meciul de ieri. După meci am fi vrut să jucăm mai bine, am vrut să facem mai bine pentru noi toate, dar mă bucur că ne-am prezentat astăzi ca o echipă și am luat bronzul acasă. Cred că încununează sezonul foarte bun. Bineînțeles că ne-am fi dorit să ne descurcăm mai bine în Liga Națională și, de asemenea, să mergem mai departe în Cupă, dar nu s-a întâmplat așa că ne-am concentrat pe Final Four și ne bucurăm că aducem bronzul acasă.

Cred că avem o ligă foarte bună, de fapt, atât în Franța, cât și în România sunt ligi bune. Acum putem vedea cum două echipe din Franța sunt în Final Four. Bistrița a fost, de asemenea, foarte aproape să meargă în Final Four. Deci avem o mulțime de echipe care concurează pentru niște locuri în elita Europei, așa că ne bucurăm de acest lucru, dar este și greu.

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Bineînțeles, am fi vrut să facem un cu totul alt meci ieri, așa că ne-am uitat una la cealaltă în vestiar și am spus că nu vom repeta asta mâine. Acum trebuie să privim înainte și să jucăm handbalul nostru. Publicul nostru este absolut uimitor. Nu am mai experimentat niciodată o asemenea susținere din partea unor suporteri de acasă. Suntem în Ungaria, suntem la Budapesta și simt că suntem la București, așa că sunt super, super recunoscătoare că joc la CSM și că am jucat cu acest public astăzi”, a declarat Emma Friis.