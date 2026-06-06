Gabriela Moreschi și Evelina Eriksson, frustrare maximă după Metz – CSM București 32-27: „Nu ne-au surprins cu nimic!”

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Portărițele lui CSM București au luat cuvântul după ce „tigroaicele” au ratat calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal feminin. În ciuda scorului, 32-27, pentru Metz, Gabriela Moreschi (31 de ani) și Evelina Eriksson (29 de ani) nu înțeleg cum au pierdut.

Gabriela Moreschi, după Metz – CSM București 32-27: „Nu a fost ziua noastră”

CSM București a ratat șansa de a se lupta pentru Liga Campionilor la handbal feminin, trofeu pe care l-a cucerit în urmă cu 10 ani. „Tigroaicele” au avut o prestație modestă în . „Cred că nu am avut energia din ultimele meciuri. Toată lumea și-a dorit, dar mai sunt și zile ca aceasta, în care lucrurile nu merg conform planului. Am pregătit meciul foarte bine, am fost foarte motivate, dar, din nefericire, azi nu a fost ziua noastră”, a declarat Gabriela Moreschi.

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Întrebată dacă a contat că, după meciul cu Esbjerg, CSM București a mai jucat doar două partide în campionat, portărița braziliană a dat un răspuns franc. „Nu știu. Este posibil. Dacă am fi câștigat azi, probabil n-am mai fi vorbit despre asta. Ceea ce am pregătit nu ne-a ieșit, iar energia nu a fost de partea noastră. Cam asta s-a întâmplat azi.

Vom încerca să câștigăm o medalie. De aceea am venit aici, să aducem o medalie acasă, în România. Ne-am dorit aurul, dar acum vom lupta pentru bronz.

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(n.r. – V-au surprins cu ceva?) Nu. Știam ce fac ele. Le-am analizat mult. Bojana a pregătit foarte bine meciul. Știam cum joacă handbalistele lor. Noi am încercat să dăm tot ce avem mai bun. Am făcut și multe lucruri bune, dar nu a fost suficient”, a adăugat goalkeeperul brazilian.

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Evelina Eriksson nu înțelege cum CSM București a pierdut meciul cu Metz

cu pierzătoarea semifinalei Gyor – Brest. „Tigroaicele” au mai terminat pe locul 3 în Final Four-ul Ligii Campionilor a edițiile din 2017 și 2018. „Sunt foarte dezamăgită, desigur, dar ele nu ne-au surprins cu nimic, ceea ce e frustrant. Știam ce vor face, dar tot le-a ieșit. Sunt dezamăgită că nu ne-am ridicat la nivelul nostru.

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Nu ne putem plânge de nimic. Am avut tot timpul din lume să pregătim acest meci și l-am pregătit. Sunt o echipă bună, iar echipele bune fac lucruri bune. A fost greu.

Au alergat enorm. Au înscris până și cu portarul. Au jucat inteligent și ne-au pedepsit foarte mult. Am avut și noi șansele noastre, nu știu cât de multe, dar când le-am avut le-am ratat.

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Cred că trebuie să ne regăsim încrederea. Știm că suntem bune, dar trebuie să ne revenim un pic. Încă avem șansa să câștigăm o medalie, așa că trebuie să ne concentrăm pe acest lucru.

(n.r. – A contat faptul că Metz avea 5 victorii la rând cu CSM?) Nu. Nu are nicio legătură. Acum l-au câștigat și pe al 6-lea. Bravo lor! Noi ne-am dorit să câștigăm la fel de mult ca ele, dar nu am reușit. Nu are nicio legătură statistica. Sunt dezamăgită, e normal. Dacă nu aș fi, ceva nu ar fi în regulă. Dar trebuie să ne revenim și să fim mai bine mâine”, a declarat Evelina Eriksson.