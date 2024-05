Gabriela Prisăcariu vrea să se mute din vila din Corbeanca, acolo unde locuiește acum alături de Dani Oțil și fiul lor, Tiago. Vedeta a dezvăluit motivele pentru care își dorește o nouă casă.

Gabriela Prisăcariu Oțil vrea să se mute din vila din Corbeanca. Ce o deranjează

În prezent, locuiesc într-un duplex din Corbeanca. Dar, sătulă de traficul infernal și de orele pierdute la volan, Gabriela încearcă să-l convingă pe Dani să se mute cu toții în București.

Dani Oțil, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, s-a mutat în Corbeanca acum 10 ani, într-o vilă cu etaj. El și-a amenajat locuința inspirat de numeroasele sale călătorii prin lume, iar duplex-ul îl împarte cu bunul său prieten și colegul de matinal, Răzvan Simion.

După ce s-a mutat în Corbeanca, Gabriela și-a adus contribuția feminină în decorarea casei și a creat un design după prorpiul gust.

„Păi am schimbat perdelele de vreo 3 ori deja, cred, Dani nu mă mai suportă! Am schimbat mocheta, am zugrăvit, pe toate cred că le-am făcut, tot ce face o femeie. Am mers doar pe design, ce e frumos și ce îmi place mie”, a recunoscut Gabriela într-un interviu pentru

, Gabriela a transformat una dintre camerele goale ale casei într-un dormitor colorat, cu un tapet special. „Da, mi-am dorit să aibă o cameră colorată, cu animăluțe și asta am și făcut”.

„Încă de la 5 luni l-am mutat în dormitorul lui, în pătuțul lui. A fost foarte greu, încă este foarte greu, pentru că eu noaptea trebuie să merg pe scări la el, când mă strigă. Nu avem camerele alăturate. Este foarte greu, dar este foarte bine că are camera lui. Îl mai iau câteodată în pat lângă mine, dimineața, dar nu, în rest, doarme în camera lui”, a povestit Gabriela despre băiețelul ei și al lui Dani Oțil.

Gabriela Oțil: „Eu sunt picătura chinezească”

În interviul pentru , Gabriela Oțil a mărturisit că își dorește altă vilă, iar motivul principal este traficul. Din cauza faptului că locuința e prea departe de București, aceștia pierd foarte mult timp la volan.

„Mi-aș dori o altă casă! Eu sunt picătura chinezească. Pe unde apuc, zic și îi transmit mesaje lui Dani că trebuie să ne mutăm, pentru că stăm foarte departe. Noi stăm în Corbeanca, nu mai este niciun secret, și petrecem foarte mult timp în trafic. Și atunci trebuie să ne mutăm undeva în oraș. Și încerc, doar că, nu știu, sper să și reușesc!”, a mai spus vedeta.