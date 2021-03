Iubita lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu, a făcut primele declarații despre sarcină, după ce seara trecută prezentatorul matinalului de la Antena 1 și-a anunțat fanii că el și frumoasa lui parteneră vor deveni părinți.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre sarcina ei și despre ce nu are voie să facă în această perioadă. Iubita celebrului prezentator i-a anunțat pe fani că sarcina decurge normal, doar că are o singură interdicție din partea medicilor.

Frumoasa blondină este înărcinată în 16 săptămâni și știe deja sexul copilului, însă Dani Oțil a anunțat în această dimineață că vor să mai aștepte până să facă acest anunț.

Gabriela Prisăcariu, primele declarații despre sarcină. Ce nu are voie să facă iubita lui Dani Oțil

Deja însărcinată în al doilea trimestru, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre cum se simte și i-a informat pe urmăritori că nu are voie să facă sport în această perioadă, după cum i-a spus medicul. În plus, deja a pus pe ea două kilograme din pricina poftelor culinare pe care le are constant și că ar mânca numai preparate consistente.

„Suntem în 16 săptămâni, 4 luni, burtica crește ușor, ușor. Din păcate la capitolul sport nu vă pot arăta exerciții deoarece din motive medicale nu am voie să fac mișcare deloc, asta mă omoară. Trebuie să stau linișită, dar asta e, o să-mi revin după. Am pus 2 kilograme, nu știu dacă este mult sau puțin și nici nu mă interesează.

Îmi este foame încontinuu și mănânc foarte multă mâncare. Aș mânca non-stop și numai mâncare consistentă, ciorbiță, tocăniță, foarte multă mâncare gătită. Nu-mi trebuie dulce deloc, ceea ce este foarte bine. Sport nu pot să fac, singurul lucru pe care îl mai pot face este masajul anticelulitic.”, a dezvăluit Gabriela Prisăcariu pe contul de Instagram.

Gabriela Prisăcariu, aviz pentru toți cei care au întrebat-o când va face un copil

Gabriela Prisăcariu se bucură că a terminat cu mesajele în care oamenii o întreabă pe ea și pe Dani Oțil când fac un copil, spunând că nu este deloc în regulă pentru cineva să primească astfel de întrebări. Există multe cupluri care nu pot sau nu vor să facă copii și sunt deranjante astfel de mesaje, după cum a ținut vedeta să sublinieze.

Iubita lui Dani Oțil a glumit și a spus că acum așteaptă să primească mesaje legate de când se va căsători cu prezentatorul de la Antena 1 sau când va veni cel de-al doilea copil.

„Mă bucur că am terminat cu mesajele acelea ‘bă, voi când faceți un copil?’ De ce vă băgați cu bocancii în viețile omaenilor, poate unele cupluri nici nu pot face copii, de ce trebuie să faceți astfel de mesaje, este foarte urât. Am tereminat cu mesajele astea, acum aștept să înceapă mesajele când vă căsătoriți și când faceți un al doilea copil, de-abia aștept”, a mai spus blondina.

Gabriela Prisăcariu a distribuit pe InstaStory câteva mesaje de la fanele care nu pot face copii sau au pierdut sarcini, enervate de întrebările zilnice pe care le primesc legate de când vor face un copil.