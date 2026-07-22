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Gabriela Ruse a dezvăluit cu ce a cucerit-o noul iubit tenismen. Românca e la a doua relație cu un coleg din circuit

Jucătoarea de tenis din București are o relație cu un tenismen din Top 50 mondial, pe care îl susține din tribune, la turnee, ori de câte ori are ocazia
Catalin Oprea
22.07.2026 | 15:45
Gabriela Ruse a dezvaluit cu ce a cucerito noul iubit tenismen Romanca e la a doua relatie cu un coleg din circuit
SPECIAL FANATIK
Gabriela Ruse are o relație cu Nuno Borges FOTO colaj fanatik
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Gabriela Ruse, una dintre jucătoarele de tenis de top ale României, prezență constantă în Top 100 WTA, a orbit pentru prima dată despre noua relație pe care o are.  Sportiva de 28 de ani, aflată pe locul 73 în lume, se iubește cu portughezul Nuno Borges (29 ani) aflat pe locul 48 ATP.

Gabriela Ruse s-a cuplat cu Nuno Borges

Gabi a vorbit despre cum au ajuns împreună, într-un interviu pentru Insociety.ro. “Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia. Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit același lucru despre care îți spuneam mai devreme.

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Că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine. Pentru că atunci când vin acasă după o înfrângere, mă ridică. Dacă pierde el, îl ridic eu. Mai greu e când pierdem amândoi. Deci, da, cred că tenisul ne-a apropiat. Și apoi mai e ceva. Amândoi suntem persoane foarte empatice”, a spus ea.

Badosa a sfătuit-o să nu se cupleze cu un coleg de circuit

Bună prietenă cu Paula Badosa, aceasta a sfătuit-o să nu se cupleze cu un coleg de circuit. “Paula mi-a zis: Gabi, te rog, nu cu un jucător de tenis! Mult timp. Până la Miami, când l-a cunoscut. Atunci nu eram împreună. A venit la mine și mi-a zis; da, e alesul!. Și-a schimbat total gândirea față de tenismeni. Că nu toată lumea e la fel. Experiența ei cu Tsitsipas a fost îngrozitoare. Sper să fie bine și să își revină 100%.”, a mai spus Ruse, care a pierdut în fața lui Kaitlin Quevedo, în primul tur la UniCredit Iași Open.

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S-a iubit și cu Lorenzo Musetti

Jucătoarea din circuit este la a doua relație amoroasă cu un coleg de circuit. Ea a trăit o poveste de dragoste cu tenismenul italian Lorenzo Musetti. Relația a ținut o vară, în 2021. Ulterior, în 2023, Gabi a mărturisit că are un nou iubit, a cărui identitate n-a fost dezvăluită.

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Elena Gabriela Ruse provine dintr-o familie de foști sportivi. Tatăl ei a jucat fotbal la Dinamo, iar mama a fost gimnastă. Ea a început tenisul chiar la Dinamo, de la 4 ani.

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Până la 28 de ani are un titlu WTA, câștigat la Hamburg în 2021, șase ITF-uri și 12 trofee la dublu. A mai jucat două finale WTA, pierdute la Palermo (2021) și Transylvania Open (2023). A fost pe locul 51 mondial, cea mai bună clasare, în august 2022.

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