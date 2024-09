Gabriela Ruse a trecut deja peste eșecul cu Badosa de la US Open: „Mă simt ca și cum am câștigat acest meci”

, turneu la care sportiva din România a ajuns până în faza șaisprezecimilor, unde a cedat în fața Paulei Badosa în decisiv.

Gabriela Ruse, bulversată după meciul cu Badosa: „Mă simt ca și cum am câștigat acest meci”

. Sportiva a reușit să câștige trei partide în calificări și astfel a ajuns pe tabloul principal al turneului. „Gabi” nu s-a oprit aici, românca câștigând alte două meciuri.

Drumul lui Ruse s-a oprit în faza șaisprecezimilor, unde Paula Badosa s-a impus la limită, în trei seturi, scorul fiind de 6-4, 1-6, 6-7. Parcursul româncei a fost extrem de apreciat, iar tenismena s-a arătat mulțumită la revenirea în țară.

„Sincer, mă simt ca și cum am câștigat acest meci. N-am niciun regret. Am jucat extraordinar și sunt foarte mândră de tot ceea ce am obținut în America. Sigur, îmi pare rău că nu m-am calificat în turul al patrulea, dar cred că am arătat un joc excelent și sunt foarte încrezătoare pentru următoarele turnee.

Am venit din calificări. Clar, nu m-am gândit că voi ajunge atât de departe. Am și căzut destul de prost, am jucat cu două adversare aflate într-o formă foarte bună. M-am simțit foarte bine în America, îmi place foarte mult New York, îmi place foarte mult US Open și cred că s-a văzut asta.

Sincer, așa cum am vorbit și cu echipa mea după meci, eu n-am știut că am avut minge de meci. Am fost foarte concentrată pe fiecare minge, să mă bucur de fiecare moment pe teren, iar când arbitra a strigat 5-5 am avut un mic șoc, am realizat că a fost minge de meci.

Ea cumva m-a grăbit atunci. S-a văzut experiența pe care o are, dar n-am absolut niciun regret. Cred că este un plus pentru mine”, a declarat Ruse, pentru .

Câți bani a câștigat Gabriel Ruse după parcurusul de la US Open

Pentru această performanță, Gabriela Ruse va primi din partea organizatorilor un . Totodată, în contul româncei se vor adăuga un număr de 130 de puncte în clasamentul WTA.

A fost pentru prima dată în carieră când Gabriela Ruse ajunge în turul al treilea al unui turneu major, după ce până acum ajunsese doar până în turul 2, de două ori, în 2022, la Australian Open și US Open.