Meciul Gabriela Ruse – Danielle Collins are loc duminică, 25 iulie, cu începere de la ora 20:30, în finala turneului „WTA 32nd Palermo Ladies Open” din capitala Siciliei1, dotat cu premii în valoare de 189.706 euro.

Gabriela Ruse va juca astfel a doua finală WTA consecutivă în cariera ei, după ce a obţinut primul mare succes în urmă cu o săptămână, la Hamburg.

Gabi Ruse, 13 victorii la rând în ultimele două săptămâni

Gabriela Ruse străbate cea mai bună perioadă din carieră, reuşind să obţină nu mai puţin de 13 victorii la rând şi sperăm cu toţii că duminică, 25 iulie, o va reuşi şi pe a cea cu numărul 14, deşi adversara ocupă locul 44 în clasamentul mondial, faţă de 137 al româncei.

Într-un moment în care se deplângea faptul că Simona Halep anul acesta mai mult nu a jucat decât a participat la turnee şi că în urma ei nu mai vine nimic, urmând o perioadă de hiast valoric în tenisul feminin românesc, iată că apar aceste performanţe ale Gabrielei Ruse, care la 23 de ani poate face saltul cel mare.

Gabriela Ruse – Danielle Collins Live Stream Digi Sport 2

Întâlnirea Gabriela Ruse – Danielle Collins se joacă duminică, 25 iulie, de la ora 20:30, în finala turneului feminin de tenis de la Palermo şi o puteţi viziona pe micile ecrane pe canalul Digi Sport 2, dar o mai puteţi urmări şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Ruse a vrut să se retragă în semifinala cu Dodin

A fost o semifinală absolut nebună pentru Gabi Ruse cu franţuzoaica Oceane Dodin, locul 120 mondial. După un prim set în care românca a avut puterea să ajungă în tie-break, deşi Dodin conducea cu 6-5 şi urma la serviciu, se părea că nebunia acestor două săptămâni de vis se va opri aici.

Ruse a pierdut cu 7-4 tie-break-ul şi a avut nevoie de intervenţia medicului competiţiei, acuzând o accentuată stare de oboseală. Povestea s-a repetat aproape la indigo în al doilea set, în care americanca a făcut 5-3 şi aparent îşi semnase biletul pentru finală.Deşi epuizată, Gabriela a găsit resurse nebănuite să egaleze şi apoi să câştige la 0 al doilea tie-break.

Această revenire de nicăieri a făcut-o şah-mat psihic pe Dodin, care în setul 3 a fost ca un corp inert pe teren, românca defilând fără drept de apel şi câştigând cu 6-1. “Sunt moartă! Am crezut că mă voi retrage în timpul meciului. M-am simțit foarte obosită. Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericită că am ajuns iar în finală. Chiar nu credeam că voi termina meciul.

Am cerut un time-out medical. Am fost amețită, nu îmi puteam menține echilibrul, aveam dureri în partea dreaptă. Atunci am analizat situația și am revenit. E ireal să fiu din nou în finală! Nu știu ce voi face mâine. Sunt prea obosită, dar voi lupta până la capăt.” – au fost cuvintele de după meci ale învingătoarei.

Collins, calificare lejeră în finală. Ruse a bătut-o acum o săptămână

Danielle Collins s-a calificat în finală după ce a trecut lejer de chinezoaica Shuai Zhang, locul 57 mondial, cu 2-0 la seturi. Gabi Ruse a stat pe teren aproape trei ore, Collins a jucat în epilogul sesiunii, de la ora 21:30, beneficiind de o tempetură mult mai propice pentru joc.

Cele două se revăd la doar o săptămână de prima lor dispută, în sferturi, la Hamburg, unde a câştigat Ruse cu scorul de 2-1 la seturi. Ceea ce a realizat sportiva noastră ţine de cartea recordurilor şi sigur va intra în Guiness Book dacă va câştiga şi turneul de la Palermo, pentru că nicio jucătoare care a început două turnee la rând din calificări nu a reuşit să le câştige pe ambele!

Deşi Gabriela Ruse a scris istorie prin rezultatele ei, pentru bookmakeri se pare că nu e ajuns şi ei judecă strict prin prisma locurilor din ierarhie, care indică într-adevăr o discrepanţă destul de mare: Ruse locul 137, Collins locul 44.