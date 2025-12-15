Gabriela Ruse, final de an impresionant. Revenire fantastică în fața unei vedete din circuitul WTA

ADVERTISEMENT

Deși marile turnee de tenis s-au încheiat, nu toate jucătoarele din circuitul WTA au intrat în vacanță. Una dintre ele este și Gabriela Ruse, care a învins o vedetă de calibru într-un meci demonstrativ.

Gabriela Ruse, succes uriaș în fața unei vedete din circuitul WTA

După ce la finalul lunii noiembrie a câștigat turneul de la Trnava, Gabriela Ruse a fost invitată să participe la un eveniment cu meciuri demonstrative la Bourg-de-Peage, o localitate de 10.000 de locutori din apropiere de Lyon.

Jucătoarea din țara noastră, aflată pe locul 88 în clasamentul WTA, a făcut parte din ”Echipa Lumii”, condusă de elvețianul Stan Wawrinka, și în prima zi a învins-o fără drept de apel pe Chloe Paquet din Franța, scor 6-1, 6-2.

În cea de-a doua partidă susținută la demonstrativul din Franța, Ruse a avut-o în față pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 14 WTA. Deși a pierdut primul set, românca a revenit fantastic și s-a impus cu scorul de 1-6, 6-4, 6-1.

Gabriela Ruse și-a luat revanșa în fața Svitolinei

Pentru Gabriela Ruse victoria în fața Elinei Svitolina este una și mai dulce, ținând cont că jucătoarea din Ucraina . Atunci, românca ceda cu un sec 0-6, 2-6.

Vestea bună pentru jucătoarea noastră este faptul că reușește să încheie anul pe locul 88 în ierarhia WTA și va fi direct acceptată pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2026, alături de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Acesta era și unul dintre visurile Gabrielei Ruse, , deoarece ajungea de multe ori la epuizare. În plus, ea se plângea și de programările pe care le fac de obicei organizatorii.

”Mental sunt foarte, foarte obosită să joc mereu, mereu calificări. Și la Grand Slam-uri și la toate turneele, calificări. Iar la nivelul acesta, din păcate joci calificări, și a doua zi ești pus primul meci”, spunea Ruse, în februarie, la turneul de la Doha.