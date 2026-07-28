Sport

Gabriela Ruse, în centrul controverselor înainte de US Open: „De ce ea da, iar ei nu?”

Gabriela Ruse va participa la proba de dublu mixt de la US Open alături de iubitul ei, Nuno Borges, însă românca a apărut în centrul unei controverse cu o lună înainte de startul competiției
Ciprian Păvăleanu
28.07.2026 | 22:52
Gabriela Ruse in centrul controverselor inainte de US Open De ce ea da iar ei nu
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Gabriela Ruse, în centrul controverselor înainte cu o lună de US Open. Foto: Hepta.ro
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Proba de dublu mixt de la US Open se va desfășura în perioada 24-26 august, cu patru zile înainte de startul competițiilor la simplu. Gabriela Ruse (28 de ani) și portughezul Nuno Borges (29 de ani), care îi este și partener de viață, se află pe tabloul principal, însă Maria Sakkari și Karen Khachanov susțin că ar fi trebuit să fie selectați în locul lor.

Controversă cu o lună înainte de US Open, cu Gabriela Ruse în prim-plan

Maria Sakkari și Karen Khachanov nu se vor afla pe tabloul principal de la proba de dublu mixt de la US Open, deși aceștia susțin că ar fi avut un clasament cumulat mai bun decât cel al lui Ruse și Borges, iar ei ar fi trebuit să primească locul.

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Cei de la TennisUpToDate au analizat această situație și au lansat o simplă întrebare: „De ce Ruse și Borges da, iar ei nu?”. Într-adevăr, echipa formată din Sakkari (33 WTA) și Khachanov (26 ATP) are un clasament cumulat de 59, în timp ce Gabriela Ruse și Nuno Borges de numai 124.

Dezamăgire mare după ce nu au fost selectați! Cum au reacționat Sakkari și Khachanov

Deși erau siguri că vor fi acceptați pe tabloul principal, Sakkari și Khachanov au fost surprinși când au văzut că numele lor nu apare printre echipele participante, dar în schimb echipe cu un clasament cumulat mai slab au primit accesul.

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Ambii au avut reacții virale pe internet, ușor sarcastice: „Se pare că nu am fost selectați”, a scris Maria Sakkari pe rețelele sociale. Karen Khachanov i-a răspuns în același ton: „Înțeleg. Se pare că trebuie să fii în top 10 ca să participi”.

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Cum arată tabloul principal la proba de dublu mixt de la US Open și cum ar mai putea Sakkari și Khachanov să ajungă acolo

Deși nu au fost incluși direct pe tabloul principal, echipa Sakkari-Khachanov ar putea totuși să ajungă acolo. Pe lângă cele 6 echipe alese în funcție de clasament și a celorlalte 8 ce primesc wildcard, ultimele 2 locuri vor fi ocupate de două echipe ce vor ieși victorioase dintr-un turneu de calificare, la care vor participa 8 echipe. Tabloul principal la acest moment arată în felul următor:

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  • Aryna Sabalenka / Novak Djokovic
  • Elena Rybakina / Taylor Fritz
  • Mirra Andreeva / Andrey Rublev
  • Iga Swiatek / Casper Ruud
  • Belinda Bencic / Flavio Cobolli
  • Diana Shnaider / Daniil Medvedev
  • Amanda Anisimova / Learner Tien
  • Alexandra Eala / Felix Auger-Aliassime
  • Leylah Fernandez / Frances Tiafoe
  • Taylor Townsend / Alexander Zverev
  • Elena-Gabriela Ruse / Nuno Borges
  • Jessica Pegula / Jack Draper
  • Naomi Osaka / Kei Nishikori
  • Sara Errani / Andrea Vavassori
  • Katerina Siniakova / Henry Patten
  • Peyton Stearns / Preston Stearns
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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