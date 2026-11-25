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Descoperă în rândurile de mai jos ipostaza incendiară în care s-a afișat Gabriela Ruse. Aflată într-o vacanță de vis în Maldive românca a făcut furori cu imaginile pe care le-a încărcat în mediul virtual. Mai multe sportive au reacționat la vederea lor.

Cum s-a fotografiat Gabriela Ruse, în Maldive

Gabriela Ruse (29 ani) a pus punct sezonului actual, după ce și meciul a fost reprogramat. Tenismena a mai fost prezentă și la turneul de la Wuhan, însă a suferit o accidentare și a fost nevoită să se recupereze. Astfel, a pierdut șansa de a mai urca în clasamentul WTA, unde ocupă locul 61.

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Românca nu s-a înscris la un alt turneu în acest sezon, preferând să se bucure de micile plăceri. Și-a aniversat ziua de naștere pe 6 noiembrie, moment în care ei. Acum, se află în concediu, semn că profită din plin că nu va mai merge la nicio competiție până la începutul anului viitor.

Astfel, a ales să-și încarce bateriile într-o destinație de vacanță iubită de mulți turiști, chiar și de români. Jucătoarea a zburat până în Maldive, o țară din Asia de Sud apreciată pentru plajele cu nisip fin și apele turcoaz. Peisajele care îți taie răsuflarea sunt alte obiective pe care le iau în calcul cei care merg în această regiune.

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Cucerită de farmecul acestui loc sportiva a lăsat deoparte inhibițiile și a pozat într-o ipostază incendiară. Imaginile provocatoare o arată purtând un costum de baie alb din două piese, în timp ce posteriorul este acoperit cu o fustă din dantelă. În alt cadru Gabriela Ruse este surprinsă la plajă, dar și când stă pe placa de surf. „Maldive ediția 2026”, este descrierea care însoțește pozele distribuite de frumoasa tenismenă, pe contul oficial de Instagram. Jucătoare de tenis ucraineană, Marta Kostiuk, i-a lăsat în secțiunea de comentarii două emoticoane care arată că este îndrăgostită de felul în care s-a pozat românca. „Uau”, i-a scris jucătoarea Miriam Bulgaru, în timp ce Oana Simion a adăugat: „Pur și simplu uimitor”.

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Marele regret al sportivei Gabriela Ruse

În emisiunea Așii Tenisului de la , Gabriela Ruse a discutat despre problema medicală cu care se confruntă. I-a liniștit pe admiratori, subliniind că este o accidentare la talpă care nu este gravă. În schimb, a transmis că este extrem de bucuroasă de evoluția de anul acesta și de plăcerea pe care a simțit-o de fiecare dată pe teren. Jucătoarea de tenis are o echipă minunată cu care lucrează și care o pune întotdeauna pe primul loc. Pe de altă parte, are un mare regret legat de cariera sa. Tenismena a simțit că a pierdut o șansă uriașă la turneul de la Seul, unde a ajuns până în faza de sferturi. A fost învinsă de Anna Bondar, eliminarea făcând-o să dezvăluie că avea așteptări mai mari de la sine.

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„Am simțit, da (n.r. că s-a pierdut o șansă mare). După ce am câștigat în primul tur împotriva Evei Lys, am simțit cumva că turneul este al meu, deși condițiile au fost îngrozitoare, pur și simplu. După ce am câștigat turul al doilea, m-am simțit de parcă aș fi câștigat un turneu… mingi, teren.

Totul a fost de neexplicat, totul era foarte dificil și complicat acolo. Mă așteptam, îmi doream să câștig acel turneu. Am avut așteptări din partea mea, însă de-a lungul carierei am învățat că nu un turneu schimbă viața unui sportiv. O poate schimba, desigur, cum a fost și cazul meu la Hamburg.

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Nu știu ce să spun. Puteau să se schimbe anumite lucruri, dar nu am garanția. Poate aș fi urcat 10 locuri în față”, a declarat Gabriela Ruse, la Așii Tenisului. Cu siguranță, jucătoarea se va ambiționa și mai mult în sezonul următor.