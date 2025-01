Gabriela Ruse și-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open. Prima reacție după victoria fabuloasă cu Irina Begu: ”Am reușit să mă descurc puțin mai bine”

Venită din calificări, Gabriela Ruse a obținut o , în runda inaugurală de la Australian Open. În turul 2, ea va avea o adversară mult mai dificilă.

Adversară de top pentru Gabriela Ruse în turul 2 la Australian Open

Aflată pe locul 125 în clasamentul WTA, Ruse are un parcurs entuziasmant în primul Grand Slam al anului și visează să intre în Top 100. Însă, pentru jucătoarea noastră urmează un meci extrem de dificil în faza următoare.

ADVERTISEMENT

Gabriela Ruse va da piept în turul 2 de la Australian Open cu Madison Keys, locul 14 WTA și cap de serie numărul 19 la Antipozi. Americanca a trecut în runda inaugurală de compatrioata sa Ann Li, poziția 84 în ierarhia mondială, scor 6-4, 7-5, într-o oră și opt minute.

Câștigătoare în acest an la Adelaide, Keys are în palmares 9 titluri WTA și o finală jucată la US Open în 2017. Cea mai bună performanță realizată la Australian Open este sfert de finală în 2015 și 2022.

ADVERTISEMENT

Americanca de 29 de ani a câștigat aproape 20.000.000 de dolari din tenis, iar cea mai bună clasare a sa a fost locul 7 în octombrie 2016. Ruse și Keys se vor afla pentru prima dată față în față în circuitul WTA.

Ce așteptări are Ruse de la duelul cu Keys

După victoria senzațională reușită împotriva Irinei Begu în primul tur de la Australian Open, care , Gabriela Ruse a precizat că nu are nimic de pierdut în partida cu Madison Keys.

ADVERTISEMENT

”A fost foarte greu. Nu e ușor deloc să întâlnești o jucătoare din România. A fost dificil emoțional pentru amândouă cred. Am reușit să mă descurc puțin mai bine decât Irina. Am încercat să mă focusez pe jocul meu, să rămân agresivă și cam atât.

Am arătat un joc destul de solid în ultimele 6 luni de zile. Sănătatea și-a spus cuvântul pentru că am fost foarte bine și am reușit să țin un nivel. Sigur că prioritatea mea este să rămân în Top 100 WTA, să pot să fiu pe tabloul principal la Grand Slam-uri.

ADVERTISEMENT

Este foarte dificil să joci calificări. Sunt 3 meciuri foarte grele, unde toate fetele își doresc să câștige. Ăsta este principalul obiectiv al meu. Nu i-am urmărit jocul (n.r. – lui Madison Keys). Am văzut că a câștigat un turneu acum o săptămână. Va fi un meci foarte greu. Echipa mea s-a uitat la meciuri și Călin, antrenorul meu, o cunoaște foarte bine.

Monica a avut multe meciuri contra ei și cred că mă pot sfătui. Am încredere în sfaturile lor și sigur va fi un meci foarte dificil. Ea este favorită, eu nu am nimic de pierdut. Voi încerca să joc cât de bine pot și să mă bucur de tot ceea ce realizez în ultimul timp”, a declarat Ruse, potrivit .