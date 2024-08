Gabriela Ruse și-a aflat adversara din turul 3 la US Open! Românca, salt impresionant în clasamentul WTA

Gabriela Ruse (122 WTA) face turneul carierei la US Open 2024. Venită din calificări, românca a ajuns până în turul 3 al ultimului turneu de Grand Slam al anului. Cireașa de pe tort este (8 WTA, favorită 8), scor 6-4, 7-5. În următoarea rundă, Gabi Ruse va da piept cu Paula Badosa (29 WTA, favorită 26).

Gabriela Ruse și-a aflat adversara din turul 3 la US Open!

Gabriela . Este cel mai bun rezultat al sportivei în vârstă de 26 de ani în turneele de Grand Slam. Venită din calificări, Gabi Ruse le-a eliminat pe rând pe Ruzic, Ma, Eala, Grabher și Krejcikova.

Pentru un loc în optimi la US Open, Gabriela Ruse o va întâlni pe Paula Badosa. Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, iar victoria i-a revenit româncei. Gabriela Ruse s-a impus în 2022 la Dubai, scor 6-3, 5-7, 6-4.

Iberica este, de asemenea, în revenire de formă. Campioană la Washington, Paula Badosa a trecut în primele două tururi la US Open de Golubic și Townsend. De asemenea, Badosa a ajuns până în semifinale la Cincinnati.

Gabriela Ruse revine în Top 100 WTA

Gabriela Ruse va urca spectaculos în clasamentul WTA, după performanța de la US Open. Aflată pe locul 122 WTA la startul turneului de la Flushing Meadows, Gabi Ruse a făcut un salt de 25 de poziții în clasamentul live, până pe locul 97.

Astfel, după o lungă perioadă de așteptare, Gabriela Ruse va reveni între primele 100 de jucătoare ale lumii. Totuși, românca rămâne departe de cea mai bună clasare a carierei, locul 51 WTA, pe 23 mai 2022.

Gabi Ruse și-a asigurat un cec în valoare de 215.000 de dolari și 130 de puncte în clasamentul WTA, după calificarea în turul 3 la US Open. În cazul în care trece de Paula Badosa, Gabi Ruse va câștiga pentru prezența în optimi suma de 325.000 de dolari.

”Doamne! Nu am cuvinte în acest moment, nu îmi vine să cred. Barbora este o jucătoare incredibilă, a câștigat atât de multe meciuri. Este un vis pentru mine! Chiar nu ştiu cum am câștigat, am vrut să îmi impun jocul. Tată meu este cel care îmi aduce noroc, este pentru prima dată în Statele Unite.

Au fost zile emoționante alături de echipa mea. Am fost accidentată câteva luni, sunt fericită că am revenit. Sunt foarte încrezătoare acum! Nu știu cu cine voi juca în turul viitor, dar chiar nu îmi pasă în momentul acesta. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit aici să ne susțină. Îmi place New York-ul, este orașul meu favorit”, a declarat Gabi Ruse, după victoria cu Krejcikova.