Gabriela Ruse și dosarul medical de 200 de pagini. Problema care o chinuie pe tenismenă în drumul spre reușită: „Mi-au spus că exista riscul să fac o hemoragie și să mor acolo”

Gabriela Ruse (112 WTA) are doar 27 de ani și este chinuită de o afecțiune ereditară de care suferă atât tatăl ei, cât și bunica sa. Din cauza acestei probleme, Gabriela nu se poate antrena la capacitate maximă, obosește foarte repede și este predispusă la accidentări. În ciuda corpului său care o sabotează încă din copilărie, tenismena nu se dă în spate de la performanță și este însetată de victorii și de a deveni mai bună în fiecare zi.

Gabriela Ruse își duce dosarul medical de 200 de pagini în spate în drumul către performanță

Gabi Ruse este o jucătoare de tenis foarte talentată a României. În acest moment ea se clasează pe locul 112 în clasamentul mondial. În acest început de sezon, Elena Gabriela Ruse , și la

Ea a vorbit deschis într-un interviu despre problemele de sănătate pe care trebuie să le înfrunte în drumul său spre performanța în tenis. În aventura către reușite, Gabi Ruse trebuie să joace având un dosar gros de 200 de pagini în spate.

„Mă iubesc cum nu am iubit niciodată, pe nimeni și nimic, în viața mea! Sunt în cel mai bun moment al vieții mele, fără discuție, din toate punctele de vedere. Am ajuns în punctul în care pot să pierd un meci 6-2, 6-2, și înfrângerea nu-mi mai schimbă absolut deloc starea. Pentru că acum știu că ceea ce fac eu este, probabil, imposibil pentru 99% din oameni. Iar eu continuu să merg mai departe numai pentru că îmi doresc să văd cât de sus pot să ajung”, a spus Gabriela Ruse într-un interviu oferit pentru .

Tot pentru aceeași publicație, jucătoare de tenis în vârsta de 27 de ani a dezvăluit problemele cu care se confruntă încă de când era un copil. Gabi Ruse a trebuit să accepte că nu putea face lucrurile la fel ca alte colege de-ale ei din cauza incapacității corpului său de a funcționa la parametrii normali:

„Eu am semnalat de mică niște chestii. Și tot spuneam în jurul meu: « Nu mai pot! Nu mai pot! Obosesc, dorm mult, n-am energie, nu pot duce efortul! ». Din păcate, n-au fost în jurul meu specialiști care să știe că înainte să faci o strategie de antrenament trebuie să știi starea de sănătate a sportivului”, a mărturist Gabriela despre probleme sale.

Gabriela Ruse este recunoscătoare antrenorului ei, Călin Ciorbagiu

„Sunt recunoscătoare că l-am găsit pe Călin Ciorbagiu, antrenorul cu care lucrez în ultimul an, care îmi înțelege, în primul rând, problemele de sănătate, și care a reușit să mă ajute să am continuitate în joc. Eu n-am avut deloc antrenori răi lângă mine, doar că ei nu au înțeles că eu mă pot antrena doar într-un stil anume, care nu funcționează cu restul lumii. Dacă s-ar antrena ca mine, 99% din colegele mele n-ar putea să joace nimic: ar fi total neantrenate! În schimb, pentru mine chiar asta a fost cheia succesului în ultimul an de zile: continuitatea într-un stil de antrenament adecvat mie și stării mele medicale, de unde și faptul că am reușit să nu mă mai accidentez

Împreună cu noul antrenor, am reușit să găsesc un dozaj bun în pregătire. Înainte, stăteam foarte sus în antrenamente, prea sus pentru mine. Repet, pentru colegele mele, 3 ore de antrenament pe zi nu înseamnă, probabil, nimic deosebit. Pentru mine însă, trei ore de tenis înseamnă enorm!”, mărturisește Gabi. E doar „încălzirea”, înainte să răsfoim jurnalul său medical.

Mi-au spus că exista riscul să fac o hemoragie și să mor acolo, pe masa de operație. Atunci mi-am dat seama cât de gravă e situația… E vorba despre o problemă genetică, ereditară – o are și tatăl meu -, problemă care mă face să duc foarte greu efortul. Ca să înțelegeți, pentru mine efortul de la antrenament se simte de 10 ori mai puternic decât pentru alte colege. Ce-i drept, recuperarea e ceva mai rapidă la mine decât pentru un om normal, dar problema nu e recuperarea. Forțându-mi atât de mult corpul, apare imediat riscul accidentării. De asta mă și accidentam atât de des, pentru că țineam tot timpul motorul la turație maximă, în contextul meu medical”, a continuat Gabriela Ruse în interviul oferit celor de la „30-0”.

Medicii nu i-au dat nicio șansă la performanță

Tenismena ce are pe masă un dosar medical de 200 de pagini a declarat că doctorii i-au spus că nu are nicio șansă să facă sport de performață, însă Gabriela Ruse le-a demonstrat contrariul:

„Tocmai de aceea, sunt super mândră de mine și de tot ce am reușit să fac, în condițiile în care, recent, majoritatea doctorilor cu care am vorbit mi-au spus că, la genetica mea, n-am nicio șansă să fac sport de performanță. Eu am luat asta ca pe un challenge, vreau să mă pot întoarce la ei într-o zi și să le arăt: « Ia uitați aici, se poate face performanță chiar și așa!» ”, a declarat senină Gabi Ruse.

În ciuda problemelor, Gabriela Ruse va continua să performeze la cel mai înalt nivel datorită determinării ei și dorinței de victorie.