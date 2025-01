Gabriela Ruse și Madison Keys, duel și în declarații după meciul de la Australian Open: ”Măcar voi v-ați bucurat” / ”Va veni și vremea ei”

Gabriela Ruse luptă duelul cu Madison Keys din turul 2 de la Australian Open și i-a oferit o replică pe măsură și la declarații, după ce americanca a minimizat jocul bun al româncei.

Gabriela Ruse și Madison Keys s-au contrat la declarații după întâlnirea de la Australian Open

La interviul acordat pe teren la finalul întâlnirii, americanca a pus scorul extrem de strâns pe seama faptului că nu a prestat cel mai bun tenis al său și a fost acidă în momentul în care i s-a transmis că publicul a fost încântat de echilibrul jocului.

ADVERTISEMENT

”Mă simt bine. Da… nu a fost cel mai bun tenis al meu. Am fost nevoită să lupt pentru victorie. Ea a fost la un nivel bun. Da, cool. E bine că v-ați bucurat de meci. Măcar cineva a făcut-o”, a spus Keys.

Replica a venit imediat de la Gabriela Ruse, care s-a arătat dezamăgită de faptul că finalista de la US Open 2017 nu a apreciat jocul bun pe care l-a făcut. ”Nu o să comentez lucrul ăsta, până la urmă fiecare își spune părerea, nu mă interesează prea mult ce a spus.

ADVERTISEMENT

Mă concentrez pe mine și este normal ca, atunci când o jucătoare de pe locul 125 vine și aproape că te și bate, să ai astfel de comentarii, atâta vreme cât nu reușești să stai cu capul sus și să accepți că există posibilitatea ca o jucătoare de pe locul 150 să te bată. Dar va veni și vremea ei, atât pot să spun!”, a afirmat românca, pentru .

Ruse a pus înfrângerea pe seama oboselii

Legat de meciul propriu-zis, Gabriela Ruse, care după parcursul bun de la Australian Open, a admis că a avut probleme la serviciu în finalul partidei, dar consideră că este un lucru normal ținând cont de oboseala acumulată după ce a evoluat și în calificări.

ADVERTISEMENT

”Sincer, vorbind și cu antrenorul meu după ce s-a terminat meciul, nu știe nici el în momentul ăsta ce aș fi putut să fac mai bine… Într-adevăr am avut break în setul 3, ea a jucat foarte bine acolo, a fost foarte agresivă, i-au intrat mingile.

Eu am servit apoi puțin mai slab, dar este normal. Totuși, am jucat 3 meciuri mai mult decât ea, în calificări, și asta și-a spus cuvântul, am resimțit oboseala în ultimele 2-3 game-uri.

ADVERTISEMENT

Sincer, am rămas cu o încredere foarte mare în mine, mi-am dat seama că pot să fiu una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii dacă rămân sănătoasă. Sunt fericită și mulțumită de tot ceea ce mi se întâmplă în momentul de față”, a precizat Ruse.