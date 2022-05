Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, dispută pe teren după eliminarea din sferturile de finală de la Roland Garros: „M-am enervat! Începuse să mă certe”

Perechea formată din Gabriela Ruse și Marta Kostiuc a fost eliminată din sferturile de finală ale Roland Garros de către cuplul format din Madison Leys și Taylor Townsend, ambele din SUA, scor 7-6, 2-6, 7-5.

Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, eliminate de la Roland Garros. Dispută aprinsă între cele două

din sferturile de finală de la Roland Garros, însă în timpul meciului, cele două sportive s-au contrat dur:

„Mă critic foarte mult și niciodată nu este suficient. M-am enervat pentru că partenera a început să mă certe. Ne-am bătut singure. Ne-a fost frică de victorie!

Primul set trebuie să fie clar al nostru, am condus și în tiebreak, 3-0 nu știu 5-3, dar ne-am precipitat mult și nu cred că era cazul. Era clar, la noi era cheia nu la adeversare. Adversarele nu erau mai bune ca noi dar am o vorbă: Ne-am bătut singure!”

„Au fost cele mai slabe jucătoare cu care am jucat în turneul ăsta. Cred că ne-am dorit foarte mult să câștigăm, eu știam la un moment dat că nu o să reușim pentru că Marta era foarte nervoasă și emoționată și nu am reușit nici eu să o liniștesc.

Taylor Townsend are un serviciu cu foarte mult efect și nu am reușit nici eu, nici Marta. Abia pe la sfârșitul setului 2 ne-am dat seama cum să returnam minge. Nu a fost ușor pentru că este o jucătoare foarte atipică, nu îți dă niciun fel de ritm.

Marta fiind mai mică poate e normal să fie mai emotivă. Eu i-am zis, chiar am încercat să o calmez și să o liniștesc.

Eu m-am enervat puțin pentru că am simțit că începuse ea să mă certe pe mine! Si atunci, cumva, i-am spus se liniștească că dacă ajungem ca noi două să ne certăm nu o să mai reușim să formăm echipă și să putem face ceva!”, a mai spus Gabi Ruse, pentru .

„Îmi pare rău, pentru că am fost aproape de prima noastră semifinală de Grand Slam!”

„Apoi, și-a dat seama că a greșit față de mine și chiar pe bancă a început să plângă. Pentru mine meciul ar fi trebuit să se termine în două seturi dacă noi reușeam să ne liniștim și să vedem că, dacă noi ne facem treaba noastră, nu ar trebui să avem absolut nicio problemă. Însă, tenisul se joacă de fiecare dată la câteva mingi și, maiales dacă îți este frică” a mai spus românca.

Îmi pare rău că am fost aproape să jucăm prima noastră semifinală la un Grand Slam, dar, cred, că și pentru mine și pentru ea este o lecție și mergem mai departe pentru că vor veni multe dacă suntem liniștite. Ea este jucătoare foarte bună, cu siguranță vom mai juca împreună.

Am făcut un rezultat bun și aici și la Strasbourg chiar dacă ne am retras la Strasbourg. Am învins niște jucătaore foarte experementate cu multe Grand Slam-uri și cu rezultate extraordinare și la simplu, și la dublu. O să jucăm, eu mă axez și pe simplu și pe dublu”, a .

„Eu consider că ne-a fost frică de victorie sau ne-am dorit-o foarte mult ! Adică una din două! Cumva mi-am dat seama că dacă nu ești liniștit pe teren nu ai cum să iei deciziile corecte ! La 4-2 (n.red. – în setul decisiv), ea plângea! Am încercat să o liniștesc, dar nu am găsit soluția.

Monica Niculescu așteaptă o veste să vedem dacă voi juca la Nottingham pentru că noi ne-am propus să jucăm împreună tot sezonul pe iarbă, la dublu.

Eu mi-aș dori să fac o pauză de câteva zile și să mă întorc pe iarbă și o să joc, cel mai probabil, la Eastbourne, Birmingham și Wimbledon dar trebuie să vorbesc și cu echipa, cu antrenorul și cu preparatorul fizic, să vedem ce o fi. Inclusiv Nicoleta fizioterapeuta mea, pentru că ea trebuia să dea verdictul dacă sunt aptă sau nu sunt ok”, a mai spus sportiva româncă.