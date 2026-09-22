ADVERTISEMENT

Aflată pe locul 66 în clasamentul WTA, Gabriela Ruse a pornit ca din pușcă la turneul de la Seul, dotat cu premii în valoare de 283.347 de dolari. A reușit un succes rapid și a trecut pentru prima dată de turul 1 la Korea Open.

Gabriela Ruse, victorie impresionantă în turul 1 la Seul

După ce a fost în centrul unui unde a fost invitată în proba de dublu mixt, românca și-a luat o pauză considerabilă și a revenit în circuit odată cu începerea sezonului asiatic.

ADVERTISEMENT

Cap de serie numărul 4 în Coreea de Sud, sportiva noastră a trecut în runda inaugurală de Eva Lys din Germania, locul 100 WTA. Ruse s-a impus categoric cu scorul de 6-1, 6-2, în puțin peste o oră de joc. Pentru victoria din turul 1, ea a primit 30 de puncte în ierarhia WTA și 4.285 de dolari.

RUSE DELIVERS 🔥 Elena-Gabriela Ruse with a dominant display against Lys taking it out in straight-sets to advance in Seoul. — wta (@WTA)

În faza optimilor de finală, Gabriela Ruse o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre rusoaica Alevtina Ibragimova, jucătoare venită din calificări și locul 166 WTA, și sud-coreeanca Yeonwoo Ku, beneficiară a unui wild card și poziția 185 în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

Gabriela Ruse, se iubește cu un tenismen din Top 50

În ciuda unui sezon mai puțin reușit, în care a făcut până acum doar două semifinale, la Linz și Bad Homburg, Gabriela Ruse are toate motivele să zâmbească. Sportiva noastră are parte de lucruri pozitive în viața persoană și a dezvăluit că , locul 48 ATP.

ADVERTISEMENT

”Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia. Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit același lucru despre care îți spuneam mai devreme. Că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine.

ADVERTISEMENT

Pentru că atunci când vin acasă după o înfrângere, mă ridică. Dacă pierde el, îl ridic eu. Mai greu e când pierdem amândoi. Deci, da, cred că tenisul ne-a apropiat. Și apoi mai e ceva. Amândoi suntem persoane foarte empatice”, a declarat Ruse.

Românca nu este la prima relație cu un jucător din circuitul ATP. În 2021, Gabriela Ruse s-a iubit cu tenismenul italian Lorenzo Musetti, dar povestea lor de dragoste nu a durat decât o vară.