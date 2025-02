Gabriela Ruse, strigăt de disperare după eliminarea de la Doha: ”E foarte frustrant. Mă zbat de 3 ani”

Eliminată în runda inaugurală la Transylvania Open 2025, Gabriela Ruse a mers și a jucat calificări la Doha. , dar a abandonat apoi întâlnirea cu Maria Sakkari.

Eliminată la Doha, Gabriela Ruse a pus totul pe seama oboselii

În duelul din runda inaugurală a turneului de Qatar, românca și-a adjudecat primul set cu 6-4, dar l-a pierdut pe următorul cu 3-6. În decisiv, ea a cedat complet și la scorul de 0-4 a decis să abandoneze.

După 3 meciuri jucate în tot atâtea zile la Doha, Gabriela Ruse a acuzat o stare de oboseală mentală și faptul că de mai mulți ani încearcă să pătrundă între primele 100 de jucătoare ale lumii și nu reușește acest lucru.

”Mental sunt foarte, foarte obosită să joc mereu, mereu calificări. Și la Grand Slam-uri și la toate turneele, calificări. Am arătat un tenis ok cu Sakkari, primul set în special, dar apoi s-a simțit oboseala.

Iar la nivelul acesta, din păcate joci calificări, și a doua zi ești pus primul meci. E foarte frustrant că mă zbat să intru în Top 100 de 3 ani și sunt 110. E fantastic”, a declarat Ruse, pentru .

Cum a trăit retragerea Simonei Halep

Gabriela Ruse a vorbit și despre momentul emoționant de la Transylvania Open cu anunțul retragerii Simonei Halep și a avut numai cuvinte frumoase despre dubla campioană de Grand Slam.

”Mi-a fost foarte apropiată. Am urmărit-o de când eram foarte micuță, am avut ocazia să joc și dublu cu ea, o experiență extraordinară. A fost trist, trebuie să recunosc că a fost trist momentul, pentru că am simțit că o parte din mine s-a dus în momentul ăla”, a spus Ruse.

Ajunsă la 27 de ani, Gabriela Ruse nu a atins niciodată nivelul la care a visat să ajungă și asta . Ea a mărturisit că încă din copilărie suferă de o boală care nu-i permite să se antreneze la capacitate normală.

În ciuda acestor neajunsuri, sportiva nu s-a dat bătută și a continuat să joace tenis. Ruse a dezvăluit că a învățat să nu mai pună la suflet toate aceste probleme și să nu se mai supere după orice înfrângere.