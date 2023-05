Gabriela, soția lui Dani Oțil, se răsfață pe banii vedetei Antena 1: „Îmi cumpăr cadourile cu cardul lui”

și Gabriela Prisăcariu se potrivesc de minune. Cei doi sunt împreună din anul 2018, iar trei ani mai târziu, în 2021 a venit pe lume fiul lor, Tiago. Viața de familie este completă, iar Gabriela a declarat că nu își mai doresc un copil curând. Și pentru că știm că cei doi au o relație frumoasă și armonioasă, am fost curioși să aflăm ce cadouri primește Gabriela de la soțul ei, Dani Oțil. Se pare că prezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani este darnic cu Gabriela.

Dani Oțil are un mod diferit de a-i face cadouri soției sale, Gabriela

Când vine vorba de gesturile mici, . Colegul lui Răzvan Simion este fără doar și poate un gentleman, așa că ori de câte ori consideră, Dani îi este alături soției sale.

Cu toate acestea, când vine vorba de lucrurile materiale, prezentatorul își lasă soția să se „descurce” singură. Chiar dacă de ziua ei a primit o mașină de 200.000 de euro de la soțul ei, Gabriela Oțil își face singură cadouri.

„Dani tot timpul face gesturi mici și frumoase pentru mine. Nu îmi face cadouri materiale, pe acelea mi le cumpăr singură. Cu cardul lui, dar le cumpăr singură.

Un gest pe care nu pot să-l uit este de la începutul relației. Acum mulți ani, când el nu avea mâncare în casă, mi-a adus banane de la restaurant ca să am ce să mănânc dimineața. Mi-a rămas în minte gestul acesta că știa că dimineața mănânc banane.”, a spus Gabriela Oțil pentru FANATIK.

Gabriela Prisăcariu, despre glumele lui Dani Oțil : ”Nu întrece niciodată limita”

Este binecunoscut faptul că Dani Oțil are simțul umorului din plin. Nu doar la emisiune oamenii sunt ținta glumelor sale, ci și acasă. Gabriela recunoaște că soțul ei are un umor veritabil, însă știe care este limita. Nu de alta, dar nici ea nu este mereu pe aceeaşi lungime de undă. Iar la evenimentul la care a fost mireasa noii colecții Atmosphere, frumoasa soție a matinalului ”a dat din casă”.

„Au fost atât de multe glume pe care le-a făcut Dani că nici nu mai știu. Nu a făcut glume deplasate și nu m-a pus în situații proaste. Știe foarte bine care este limita și nu o întrece. În plus, eu sunt și supărăcoasă.

Nu îmi place să mă cert, dar mă supăr, iar el știe că atunci nu este bine. Ne cunoaștem foarte bine și știe să nu depășească acea limită.”, a mai declarat frumoasa vedetă pentru FANATIK.

Gabriela a oferit detalii despre nunta care are loc vara aceasta: „Vom fi între prieteni”

Dani Oțil și soția sa numără zilele până când va avea loc marele eveniment din viața lor. Vara aceasta cei doi vor spune marele DA în fața Domnului. Alături de ei vor fi familiile și apropiații, așadar numărul invitaților va fi destul de restrâns.

„În iulie este nunta și este principalul eveniment din perioada următoare pentru noi. Am rochia aleasă, trebuie să vină pentru că este comandată. Și Dani are comandat costumul. Restaurantul l-am ales, este în Buftea.

Restaurantul este în aer liber, la piscină. Avem 150 de invitați. Vom fi între prieteni, nu vrem o nuntă mare cu mulți invitați pentru că nu ne caracterizează.”, a dezvăluit Gabirela Oțil pentru FANATIK.

Vedeta va arăta, cu siguranță, , mai ales că face eforturi pentru a se menține. Pe lângă faptul că are grijă la ce alimente consumă, Gabi mai are un secret: “Secretul meu pentru a mă menține este Tiago. Alerg mereu după el, el are multă energie, nu dorm noaptea. Acesta este secretul. Mănânc ce îi rămâne lui Tiago, de obicei. Este mâncarea gătită de buni, doar o dată pe săptămână mâncăm la restaurant.”, a dezvăluit aceasta.

Gabriela Prisăcariu, despre meniul de nuntă: „Mi-ar plăcea să le văd pe rudele noastre mâncând sushi”

„Vom avea un meniu normal de nuntă. Avem sarmale, pește, colțul românesc. Nu vom avea sushi în loc de pește. Dar mi-ar plăcea să le văd pe rudele mele sau pe ale lui mâncând sushi. Nu vor fi lucruri sofisticate în niciun caz.”, a mai spus frumosul model.