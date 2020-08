Gabriela Szabo a devenit bunică la 43 de ani!

Fosta atletă și soțul ei, Zsolt Gyöngyössy, s-au căsătorit în anul 2000. Din păcate, cei doi n-au copii, însă sunt mândri că a venit un bebeluș în familie, scrie Cancan. În urmă cu câțiva ani, după rezultate mult așteptate la o clinică din Israel, Gabi Szabo a aflat că nu poate să aibă copii.

Acum, după ce fiica ei vitregă a născut, vedeta este împlinită că poate ține un bebeluș din familie în brațe. Gabi Szabo zâmbește din nou 🙂

„ De la 15 ani eu m-am întreținut singura fără să mai am nevoie de ajutorul financiar al parintior mei dar am vorbit tot timpul când era nevoie, când luam o decizie ori în ultima instanță cu antrenorul meu la acel moment, Zsolt, care mi-a devenit soț. El a avut o mare grija de mine atunci când eram sportiva. Vroia să mă protejeze de stresul extern. Imaginați–vă că veneam de la antrenament și trebuia să fac curat, nici nu se punea problema. Iar el s-a ocupat și de partea administrativa. În momentul de fata, de când m-am retras, toate lucrurile le facem împreună… Pentru că am fost crescuta conservator am învățat să respect valorile familiei, să–mi respect soțul, să respect cuvântul asta care înseamnă căsnicie. Căsnicia nu este ușoară, vorbesc din experiență, sunt cu soțul meu din 1995. Am 11 ani de căsnicie (n.r.: 19 ani) și trebuie să spun că trebuie să știi ce vrei, pentru că foarte multe doamne, domnișoare se căsătoresc și după aia își dau seama că nu sunt pe drumul cel bun”, a declarat Gabi Szabo în cadrul unui interviu oferit în 2011 pentru emisiunea “Doamne de poveste”.

Una dintre cele mai bune atlete ale lumii

Gabriela Szabo se mândrește cu o carieră profesională greu de egalat, după ce în 1999 a fost desemnată cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună sportivă a Europei. Sportiva a stabilit un record mondial la 2.000 m în 1999. Tot în 1999 a stabilit un record și la Dortmund, la 5000 de metri.

