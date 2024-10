Gabriela Szabo, dezvăluiri șocante după ce a câștigat procesul cu Nicușor Dan: „Am fost amenințată cu moartea. Soțul meu era acuzat că s-a căsătorit cu o hoață”

început în vara anului 2022. Fosta sportivă va fi din nou directorul general al CSM București. În cadrul emisiunii Gold FM alături de Gabi Safta, fosta campioană a făcut un set de dezvăluiri șocante.

Gabriela Szabo, traume după procesul cu Nicușor Dan

„Eroina de la Sydney” se poate bucura din nou de funcția avută în cadrul clubului CSM București. După spusele sale, justiția i-a dat în sfârșit dreptate. Dar nu totul a fost roz pentru fosta sportivă în ultimii 2 ani și jumătate.

De la începutul procesului până la final, . Fosta campioană la atletism i-a povestit la lui Gabi Safta, colegul FANATIK, prin ce a trebuit să treacă până la deznodământul fericit. Procesul cu primarul capitalei României nu i-a făcut bine din punct de vedere emoțional.

„Am trăit un coșmar. Am pregătit CSM pe semnătură, după ce am solicitat audit în martie 2018. Am muncit ca Sisif și dacă m-ar mai ruga să preiau CSM din situația de atunci, nu aș mai accepta. Am avut un consiliu de administrație ostil. Am fost efectiv hărțuită. Am primit un mail din partea președintelui consiliului să semnez urgent niște contracte pentru că ar fi avut el timp să le rezolve, iar la final a scris un PS.

Că dacă nu le semnez, vor lua măsuri. Am dat reply la acel mail nesimțit către toți, inclusiv primarului Nicușor Dan și am considerat că este inadmisibil să fiu somată astfel să semnez contracte. A urmat un consiliu executiv. Presa a prezentat corect și au înțeles toți ce probleme aveam. Ce credeți că am pățit? Am aflat de pe Facebook că sunt detașată la Dalles din cauza managementului prost și pentru că aș fi fost conflictuală.

Gabriela Szabo: „Au distrus viața unui om, munca de 30 de ani”

Aveam două opțiuni: să-mi dau demisia și astfel să nu accept detașarea abuzivă, sau să accept și să contest în instanță. Am mai câștigat repunerea în funcția de director general, dar după cinci minute am primit și dispoziția de concediere. Era deja pregătită! Mi-au trimis corpul de control la Dalles. S-a schimbat comisia de cinci ori în cinci luni, incredibil.

Când m-am întors pe 5 decembrie, nici nu știam că sunt concediată. De 3 ani de zile nu m-am putut exprima. Când deschideam gura să ma apăr îmi arătau raportul de control, acela cu echipa schimbată de 5 ori. Mi-au reproșat că am premiat sportivii. Din raport reieșea că m-am premiat pe mine cel mai mult.

Erau trecute numai reproșuri, dar nu explicau exact ce anume greșisem. Mi-au desfăcut contractul de muncă pentru lipsa din inventariere a unei camere de luat vedere, pe care chiar eu o identificasem la inventariere! Mi-o puteau imputa, dar nu să-mi desfacă contractul de muncă”, a declarat Gabriela Szabo la Radio Gold FM în cadrul emisiunii lui Gabi Safta.

Gabi Szabo: „Am fost grav umilită, amenințată cu moartea, considerată o hoață, iar soțul acuzat pentru că s-a căsătorit cu o hoață”

Întâmplările nefericite prin care Gabi Szabo a trecut nu s-au oprit aici. Fosta mare campioană a fost amenințată și umilită, chiar de către internauții din Social Media. Viitoarea director general al CSM s-a ținut tare și nu a cedat psihic în totalitate: „Am fost grav umilită, amenințată cu moartea, considerată o hoață, iar soțul acuzat pentru că s-a căsătorit cu o hoață.

Umilința la care am fost supusă nu se poate plăti, mai ales cea pe plan internațional. Au distrus viața unui om, munca de 30 de ani. Un audit nu ar fi trebuit să-i sperie, nu e material de șantaj. Am fost și amenințată când am cerut audit. Timp de aproape trei ani, cel mai dureros a fost să ies pe stradă și să mă întâlnesc cu vecinii. Îi spuneam soțului să stea în fața mea să nu mă oprească cineva să mă întrebe ce se întâmplă la CSM.

Mă ascundeam, vă dați seama?! La evenimentele din lumea sportului spuneam că sunt bine, dar numai eu știu ce era în sufletul meu. Să nu mă pot apăra, să nu le pot spune că nu am făcut ceva rău. Soțul meu era acuzat că s-a căsătorit cu o hoață care fură banii sportivilor.

Că trebuie să merg la închisoare. Acum, ieri, după ce am câștigat procesul, cineva mi-a transmis să mor, că trebuie să mă uit în oglindă și să mă sinucid. Noroc că sunt puternică, marea competiție m-a pregătit să nu bag în seamă așa ceva. Nu vă puteți imagina ce bullying am simțit pe online”, a adăugat Gabriela Szabo.

Decizia Curții de Apel București a venit joi, 10 octombrie la orele 11:30. Instanța a decis să accepte apelul înaintat de Gabriela Szabo. Nicușor Dan a fost obligat să scoată din buzunar 15.000 de lei către fosta sportivă de performanță. În plus, fosta campioană va reveni în fosta funcție ocupată la CSM București.