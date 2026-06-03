Gabriela Szabo lansează cartea „Mentalitate de Campion”! Câştigătoarea aurului olimpic, despre lupta cu „inamicul invizibil”: „Le recomand sportivilor să îşi închidă social media cu 6 luni înainte de concurs!”

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Gabriela Szabo este una dintre marile atlete pe care le-a avut România. în proba de 5000 de metri, triplă campioana mondială şi multiplă medaliată europeană. Încă din cariera sportivă, Gabriela Szabo a cochetat cu ideea unei cărţi despre partea mentală a sportivilor.

Gabriela Szabo lansează cartea „Mentalitate de Campion. Cum creştem copii de succes”

Iar această ambiţie a devenit realitate. Gabriela Szabo lansează cartea „Mentalitate de Campion. Cum creştem copii de succes”, o carte care îi are ca autori pe Georgeta Pânişoară, Gabriela Szabo şi Radu Predoiu. FANATIK a contactat-o pe marea atletă a României, care a vorbit despre carte:

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„Ideea cărții a plecat de la ce-mi doream cu foarte mulți ani în urmă, când eram în activitatea sportivă, ca lumea academică să iasă mai mult din birouri și să stea în spatele practicienilor. O parte din această teorie care ne ghidează viața și lumea este mult în spatele practicii. Şi atunci ne-a venit această idee, să ieșim din birouri, să stăm mai mult de vorbă cu cei care sunt în activitate sau care au fost în activitatea sportivă și să îmbinăm partea teoretică cu partea practică.

Cartea are două capitole: partea teoretică, care se bazează foarte mult pe cercetări științifice, eu sunt coordonatoare alături de doamna Pânișoară, care este profesor universitar la Universitatea București la Psihologie, și de Radu Predoiu, conferențiar la UNEFS şi ne-am decis să facem o colaborare. Și în interiorul cărții sunt foarte mulți oameni de specialitate, iar fiecare vine cu input-ul științific”, a povestit Gabi Szabo.

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Incursiune în partea mentală a sportivilor: „Noi n-am fost educați în acest sens. Să lucrăm cu psihologi”

Cartea integrează cercetări din psihologia educațională și psihologia sportului pentru a oferi strategii practice aplicabile de către părinți, profesori și antrenori şi astfel de adresează tuturor. Totodată, cartea face o incursiune în ceea ce priveşte partea mentală a sportivilor, un subiect ignorat sau subestimat foarte mult timp:

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„Se adresează tuturor, atât antrenorilor cât și părinților. Se adresează profesorilor de sport, inclusiv campionilor, pentru că în partea a doua sunt foarte mulți sportivi care au răspuns la întrebări: ce înseamnă reziliența sportivă, ce înseamnă să te ridici, cum ne-am găsit motivația de a merge mai departe atunci când credeam că totul se dărâmă în jurul nostru.

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Și sunt povești de succes care pot să motiveze un sportiv sau altul, inclusiv un copil, pentru că până la urmă… a fi campion nu înseamnă doar să fii medaliat olimpic sau campion mondial. Mentalitatea de campion se construiește, și așa cum îmi place mie să spun… campionii se făuresc, nu se nasc. Dar vedeți că noi n-am fost educați în acest sens. Să lucrăm cu psihologi. În aceste momente când performanța este atât de intensă, dar și arderea ta ca sportiv este foarte rapidă, chiar este nevoie.

Cum te recuperezi, cum te refaci de la o competiție la alta, cum treci peste momentele grele şi ce faci când îți apar obstacolele în faţă? Cum te ridici şi cât de repede poți să treci peste ele? Știi? De asta am și recomandat tuturor să nu sufere niciodată la obstacolul din pregătire sau din competiție, pentru că din ele trebuie să înveți, nu să te dărâme”, a povestit Gabriela Szabo pentru FANATIK.

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Gabi Szabo, sfat pentru sportivii din ziua de azi: „Să îşi închidă social media cu şase luni înaintea unui concurs important”

Referitor la cariera sportivă, Gabriela Szabo a spus că a fost o privilegiată, nu a avut foarte multe perioade de cumpănă peste care a trebuit să treacă. Însă, în vâltoarea informaţională din ziua de azi, în care reţelele de socializare au un impact important asupra sportivilor, îi îndeamnă pe aceştia să se rupă de ele cu câteva luni înainte de competiţie, pentru că pot fi afectaţi de discursul negativ la adresa lor:

„Eu niciodată n-am suferit la eșec, am luat-o pur și simplu ca pe o lecție și am mers mai departe. Eu nu am avut momente foarte grele în cariera mea sportivă. De aceea eu sunt un pic atipică și nu prea aş vrea să vorbesc despre mine, pentru că diferența între mine și alți sportivi este că eu nu m-am accidentat niciodată, n-a trebuit să fac niciodată pauză lungă de refacere sau recuperare după accidentări, am avut un mental foarte, foarte bun, am dominat semifondul și fondul lumii aproape 11 ani.

Asta înseamnă mentalul unui sportiv, să ştie că este foarte bine pregătit, să se ridice şi să meargă mai departe, indiferent ce zice gura lumii. Dar în ziua de azi, în care vorbim de social media, eu îi sfătuiesc pe sportivi să se rupă sau să îşi închidă aceste canale cu şase luni înainte de un concurs important, pentru că te poate afecta.

Dar fiecare dintre noi suntem individualități diferite și fiecare… preluăm informația și mesajul din afară diferit. Este mult mai bine ca sportivii din generația actuală să apeleze la specialiști care au tehnici, tactici, care să poată să îi țină într-o motivație care să-i ducă spre succes”, a spus Gabriela Szabo pentru FANATIK.

Cartea „Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes” va fi lansată pe data de 6 iunie, de la ora 14:00, la Bookfest, la standul Polirom. Este împărţită în două capitole şi are 373 de pagini. Printre sportivii care au răspuns întrebărilor în cadrul cărţii se numără: Laura Badea, Steliana Nistor, şi mulţi alţii.