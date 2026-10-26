Sport

Gael Monfils a trecut la amenințări după divorțul de Svitolina: „Voi spune totul”

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 19:43
Gael Monfils a trecut la amenintari dupa divortul de Svitolina Voi spune totul
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Gael Monfils (40 de ani) a anunțat că va vorbi pentru prima dată pe larg despre retragerea din tenis, care a fost legată în spațiul public de divorțul său de Elina Svitolina (32 de ani). FOTO: Hepta
Divorțul dintre Gael Monfils și Elina Svitolina a șocat lumea sportului, iar francezul, care s-a și retras recent, a anunțat că vorbi pentru prima dată pe larg în spațiul public după cele întâmplate.
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Gael Monfils (40 de ani) a anunțat că va vorbi pentru prima dată pe larg despre retragerea sa din tenis. Francezul urma să evolueze la turneele de la Lyon și Paris înainte de a-și încheia cariera, dar numele său a apărut surprinzător pe lista sportivilor retrași a ITIA. Mai apoi, totul a fost corelat cu divorțul lui Monfils de Elina Svitolina.

Gael Monfils a anunțat că va vorbi pentru prima dată pe larg după retragere

Duminică, Gael Monfils a anunțat că va organiza un livestream luni seară, între orele locale 18:00 și 20:00, în care va vorbi pentru prima dată pe larg despre retragerea sa din tenis. „Când? Unde? Vă spun totul”, a transmis acesta pe contul său de Instagram. Fostul număr 6 mondial, care are în palmares și două semifinale de Grand Slam, și-a încheiat cariera la vârsta de 40 de ani.

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Acesta urma să participe la turneele de la Lyon și Paris pentru a-și lua rămas bun de la fanii din Franța, însă înainte de aceste evenimente, numele său a apărut pe lista jucătorilor retrași a ITIA (International Tennis Integrity Agency). Mai apoi, Elina Svitolina a anunțat că mariajul său cu Monfils s-a încheiat, iar în spațiul public au apărut diverse speculații cu privire la o legătură între acest lucru și retragerea francezului.

Monfils a intrat în circuitul ATP în 2004, la vârsta de 17 ani, iar cel mai bun an al său a fost 2016, când a ajuns în semifinale la US Open, fiind învins cu 3-6, 3-6, 6-3, 2-6 de Novak Djokovic. Tot în 2016 a ocupat cea mai bună poziție din carieră, locul 6. Monfils a câștigat peste 25 de milioane de dolari din tenis, fiind pe locul 25 all-time din acest punct de vedere.

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Elina Svitolina și Gael Monfils au divorțat după 5 ani

Elina Svitolina și Gael Monfils au dezvăluit publicului în 2019 că se aflau într-o relație, iar în aprilie 2021 au confirmat logodna. Cei doi sportivi, care au împreună și o fetiță, Skai, s-au căsătorit pe 16 iulie 2021. Svitolina a anunțat pe 19 octombrie că a divorțat de Monfils, afirmând că relația a fost afectată puternic de războiul din țara sa natală, Ucraina.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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