Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor

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După cinci sezoane petrecute în Serie A, la Parma, Dennis Man (28 de ani) a schimbat echipa și țara, ajungând, în august 2025, în Olanda, la PSV. Înainte de a face pasul către campioana din Eredivisie, internaționalul român putea prinde transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor, Como. De ce nu s-a mai realizat mutarea.

Cum a ratat Dennis Man transferul la echipa care impresionează în Liga Campionilor

Între 2021 și 2025, Dennis Man a îmbrăcat de 142 de ori tricoul celor de la Parma, în Serie B și Serie A. Românul a marcat 28 de goluri și a dat 17 pase decisive. Din sezonul 2025 – 2026, mijlocașul a lăsat Italia pentru o aventură la campioana din Olanda, PSV Eindhoven. Încă din primul an, Man a câștigat cel mai important trofeu intern cu noua sa formație, titlul în Eredivisie.

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Înainte de a semna cu batavii, Man a avut opțiunea de a rămâne în Italia, la o echipă care a produs surpriza sezonului trecut de Serie A, clasându-se pe 4, peste AC Milan și Juventus, iar . E vorba de Como, formație antrenată de fostul jucător de la Barcelona, Cesc Fabregas (39 de ani).

În emisiunea ”Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai cunoscut impresar român din ultimele decenii a venit cu detalii despre discuțiile dintre Parma și Como. Aceștia din urmă erau dispuși să ofere 11 milioane pentru transferul lui Dennis Man. Tatăl fotbalistului nu a fost de acord, considerând că cei de la Como reprezintă o echipă de nivel mult prea scăzut, ”de Divizia A”, spune Ioan Becali (74 de ani).

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”Eu l-am propus pe Dennis Man la Como. Cei de acolo au zis: ‘Vai, Giovanni, imediat, vorbește cu directorul sportiv, 11 milioane de euro’. (n.r. Como a fost prima variantă pentru Man?) Da. Dar tatăl lui Dennis Man a spus ‘Nu, că Como e echipă de Divizia A’. Eu știam deja proiectul și i-am spus. ‘Cristi (Man), gândește-te că la Como e un proiect care va dura cel puțin 5-10 ani’. Adică, o fi fost și PSV-ul bogat, dar PSV-ul e o echipă dintr-o societate anonimă, cum e organizată Barcelona, Real Madrid și așa mai departe. Dar Como avea un proiect cu un miliardar, supermiliardar în spate”, dezvăluie Giovanni.

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Como, surpriza plăcută din Serie A și UEFA Champions League

a avut un sezon 2025 – 2026 de senzație în Serie A. Când nimeni nu îi dădea mari șanse în fața ”monștrilor” din Italia, formația din nordul Italiei, promovată pe prima scenă abia în 2024, după peste două decenii de absență, a dat peste cap toate calculele. Como s-a clasat pe locul 4 anul trecut, după Inter, Napoli și AS Roma, dar peste AC Milan și Juventus, și a prins grupa de UEFA Champions League.

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În cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa, Como demonstrează că este o echipă de luat în seamă. După trei etape, elevii lui Cesc Fabregas au deja 6 puncte și sunt pe locul 9. În urmă cu câteva zile, Como a umilit pe Manchester United, scor 4-1, într-un meci jucat pe teren propriu. În campionat, micuța formație de lângă celebrul lac Como este pe locul 5 după 7 etape scurse din actualul sezon.